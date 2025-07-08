Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука

Современные игровые ноутбуки способны демонстрировать уровень быстродействия сопоставимый с габаритными стационарными ПК. Но стабильный FPS в играх и высокую производительность при работе с приложениями зависит не только от установленного процессора и видеокарты, но и от температуры до которой идет нагрев компонентов при продолжительной нагрузке. А с учетом того что размеры корпуса ноутбука ограничены не всегда удается без посторонней помощи обеспечить работу платформы без троттлинга. Сегодня мы рассмотрим продвинутое охлаждение для ноутбука Thermaltake Massive Extreme с вентилятором, вращающимся на скорости до 3500 оборотов минуту, дисплеем с мониторингом температуры и продуманной конструкцией рабочей зоны, а также встроенным скоростным USB-хабом.

Обзор Thermaltake Massive Extreme.

Комплектация

Комплектация Thermaltake Massive Extreme.

Поставляется в габаритной коробке из плотного картона с изображением системы с примером работающей подсветки и данными по ключевым спецификациям.

Комплектация Thermaltake Massive Extreme.

В комплект входит адаптер питания с несколькими типами вилок, USB-кабель, руководство пользователя.

Комплектация Thermaltake Massive Extreme.

Внешний вид

Подставка габаритна, выполнена из прочного пластика темно-серого цвета. Рассчитана на установку ноутбуков с диагональю экрана до 18 дюймов.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

В центральной части камера в центре которой находится крышка, скрывающая вентилятор со скоростью вращения от 800 до 3500 оборотов в минуту.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

По периметру углубление в котором фиксируется рамка из плотной пены с памятью формы. Она выполняет несколько задач, это предотвращение скольжения ноутбука при размещении на подставки, а также ограничение рассеивания воздуха от вентилятора в сторону, направляя весь поток на основание ноутбука, повышая эффективность отвода тепла.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

Четыре откидные ножки с помощью которых корпус ноутбука можно будет приподнять.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

Как совместно во всех четырех точках, так и только задней пары, наклонив основание, приподняв тыльную часть ноутбука.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

В правом углу серебристый поворотный барабан с помощью него можно менять вручную скорость вращения вентилятора.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

Также управление Thermaltake Massive Extreme идет с помощью четырех кнопок в центральной части. Изменение отображение системы измерения температуры (Цельсия или Фаренгейта), режим работы и цвет подсветки.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

Данные для контроля выводятся на цифровой дисплей. Наглядный контроль температуры и скорости вращения вентиляторов.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

С тыльной стороны набор портов, среди которых USB-C для подключения компьютера, три USB-A, USB-С для подачи питания. При этом в стационарном использовании питание подается с помощью комплектного блока питания, позволяя не задействовать разъемы на ноутбуке.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

На основании по центру решетка с противопылевым фильтром. Его можно снять и промыть под струей воды.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

Две резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. И две откидные для изменения угла наклона, два рабочих положения.

Внешний вид Thermaltake Massive Extreme

Вдоль фронтальной стороны и сбоку подсвечиваемая зона, создающая фоновую подсветку рабочего пространства. Выбор цветов и эффектов, можно отключить.

Тесты

Тестирование Thermaltake Massive Extreme велось с ноутбуком с диагональю 16 дюймов. Размещается ноутбук на подставке удобно. Набирая текст на клавиатуре ноутбука он не дребезжит и не смещается. При этом по опыту оптимально использовать с дополнительным набором периферии, так для ноутбука можно выбрать угол наклона для экрана, подключить внешний монитор, акустику и самому удобно расположиться за рабочим столом.

Тесты Thermaltake Massive Extreme

Наличие встроенного хаба может быть актуально для расширения доступных портов, что актуально из-за ограниченного их числа в современных моделях. Расположение на тыльной стороне упростит аккуратный кабель-менеджмент. Можно их не использовать, скрыто подвести кабель питания и использовать подставку только для охлаждения.

Тесты Thermaltake Massive Extreme

На момент тестировании в редакции у нас не было модели ноутбука, который оснащен процессором и видеокартой топового уровня, использовался рабочий ноутбук и внимание в этом обзоре будет уделено больше замеру уровня шума. С учетом максимальной скорости вращения до 3500 оборотов в минуту и конструктивной оптимизацией с рабочей камерой и плотной пеной по периметру эта подставка справится даже с самыми проблемными ноутбуками.

800 оборотов

Тесты Thermaltake Massive Extreme

3500 оборотов

Тесты Thermaltake Massive Extreme

В диапазоне от 800 до 1600 оборотов работу охлаждения при близком размещении не слышно, не отвлекает от работы. На максимальных оборотах - равномерный гул.

Итоги

Thermaltake Massive Extreme – эффективная и продуманная охлаждающая подставка для игровых и рабочих ноутбуков с мониторингом температуры через встроенный дисплей, удобной регулировкой скорости вращения до 3500 оборотов в минуту, простым обслуживанием с очисткой фильтра и скоростным USB-хабом.
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