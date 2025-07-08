Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука

Поставляется в габаритной коробке из плотного картона с изображением системы с примером работающей подсветки и данными по ключевым спецификациям.
В комплект входит адаптер питания с несколькими типами вилок, USB-кабель, руководство пользователя.
В центральной части камера в центре которой находится крышка, скрывающая вентилятор со скоростью вращения от 800 до 3500 оборотов в минуту.
По периметру углубление в котором фиксируется рамка из плотной пены с памятью формы. Она выполняет несколько задач, это предотвращение скольжения ноутбука при размещении на подставки, а также ограничение рассеивания воздуха от вентилятора в сторону, направляя весь поток на основание ноутбука, повышая эффективность отвода тепла.
Четыре откидные ножки с помощью которых корпус ноутбука можно будет приподнять.
Как совместно во всех четырех точках, так и только задней пары, наклонив основание, приподняв тыльную часть ноутбука.
В правом углу серебристый поворотный барабан с помощью него можно менять вручную скорость вращения вентилятора.
Также управление Thermaltake Massive Extreme идет с помощью четырех кнопок в центральной части. Изменение отображение системы измерения температуры (Цельсия или Фаренгейта), режим работы и цвет подсветки.
Данные для контроля выводятся на цифровой дисплей. Наглядный контроль температуры и скорости вращения вентиляторов.
С тыльной стороны набор портов, среди которых USB-C для подключения компьютера, три USB-A, USB-С для подачи питания. При этом в стационарном использовании питание подается с помощью комплектного блока питания, позволяя не задействовать разъемы на ноутбуке.
На основании по центру решетка с противопылевым фильтром. Его можно снять и промыть под струей воды.
Две резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. И две откидные для изменения угла наклона, два рабочих положения.
Вдоль фронтальной стороны и сбоку подсвечиваемая зона, создающая фоновую подсветку рабочего пространства. Выбор цветов и эффектов, можно отключить.
Наличие встроенного хаба может быть актуально для расширения доступных портов, что актуально из-за ограниченного их числа в современных моделях. Расположение на тыльной стороне упростит аккуратный кабель-менеджмент. Можно их не использовать, скрыто подвести кабель питания и использовать подставку только для охлаждения.
На момент тестировании в редакции у нас не было модели ноутбука, который оснащен процессором и видеокартой топового уровня, использовался рабочий ноутбук и внимание в этом обзоре будет уделено больше замеру уровня шума. С учетом максимальной скорости вращения до 3500 оборотов в минуту и конструктивной оптимизацией с рабочей камерой и плотной пеной по периметру эта подставка справится даже с самыми проблемными ноутбуками.
В диапазоне от 800 до 1600 оборотов работу охлаждения при близком размещении не слышно, не отвлекает от работы. На максимальных оборотах - равномерный гул.