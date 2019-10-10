Apple готовит большую презентацию на начало 2020 года

По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, новый iPad Pro будет готов только в начале следующего года. Ожидается, что новинка получит систему камер с выдержкой времени полета (ToF).

Система камер ToF использует лазеры или светодиоды для измерения окружающей среды, в которой она находится. Она сможет предоставить точную трехмерную карту своего окружения. С этой информацией разработчики могут предложить улучшенные приложения AR. Также ожидается появление 16-дюймовый MacBook Pro, который будет использовать новые переключатели ножничного механизма для клавиатуры. Он также сказал, что будущие ноутбуки Mac переключатся на этот новый механизм для повышения надежности.

Существующий механизм переключения бабочки, который Apple использует в своих существующих ноутбуках Mac, по меньшей мере проблематичен и переключение на совершенно новый механизм имеет большой смысл. Куо также заявил, что Apple также выпустит компактный и доступный iPhone - преемник iPhone SE - в первом квартале 2020 года.