Apple готовит iPad с 5G

На просторах интернета появилась новость о том, что компания Apple планирует запуск новых планшетных компьютеров iPad с поддержкой сетей пятого поколения. Пока что это только слух, да и новые планшеты буквально недавно показали, а это значит, что ближайшее время новинок ждать не стоит, как минимум в этом сегменте. Но, с другой стороны, поддержка сетей пятого поколения позволит планшету выделиться на фоне конкурентов и предоставить тот уровень возможностей, которого нет у прямых соперников по рынку. Правда, пока что посмотреть на реальное использование планшета с 5G нельзя, так как сама технология пока что только в форме проекта и не более. Ждать нужно еще лет пять, пока технология будет массовой и ее преимущества будут заметны.