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HONOR начала продажи планшетов Pad 20 и Pad 20 Pro в России: цены от 37 990 рублей

В российской рознице стартовали продажи планшетов HONOR Pad 20 и HONOR Pad 20 Pro. Устройства можно купить в сетях электроники и на крупных маркетплейсах, включая DNS, М.Видео, OZON, Wildberries и Яндекс Маркет.

Обе модели получили 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3000×1872 пикселей и яркостью до 700 нит. Частота обновления экрана у базовой версии составляет 120 Гц, у Pro — 165 Гц. Для серии предусмотрены модификации Paperlike с матовым антибликовым покрытием и цветным режимом электронной книги.

Базовая модель построена на Snapdragon 7 Gen 3, старшая — на Snapdragon 8s Gen 4. Планшеты работают под управлением MagicOS 10.0 на базе Android 16. При подключении клавиатуры включается режим ПК с панелью задач и поддержкой до 15 окон одновременно.

Емкость аккумулятора составляет 10 100 мА·ч. По данным производителя, одного заряда хватает на 12 часов воспроизведения видео или 7 часов игр. Толщина корпуса — 6,29 мм, масса — около 537 г.

HONOR Pad 20 в версии 6/128 ГБ с глянцевым экраном стоит 37 990 рублей, до 31 октября на нее действует скидка 3000 рублей. Комплект 8/256 ГБ с экраном Paperlike, клавиатурой и стилусом обойдется в 47 990 рублей, аналогичная конфигурация HONOR Pad 20 Pro — в 54 990 рублей.

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