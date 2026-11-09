Планшет OPPO Pad Air6 получит 120-Гц экран

Компания OPPO опубликовала изображения и раскрыла подробности о планшете Pad Air6, официальная презентация которого запланирована на 16 ноября в Китае. Итак, производитель подтвердил наличие 12,1-дюймового LCD-дисплея с разрешением 2800:1980 точек, соотношением сторон 7:5, кадровой частотой от 30 до 120 Гц, рамками толщиной 6,7 мм, типичной глобальной яркостью 600 нит, пиковой 900 нит и 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 в ярком режиме, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7360 Super с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X с частотой 4266 МГц, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, селфи-камеры на 8 Мп, тыльной камеры разрешением 8 Мп, батареи ёмкостью 10050 мАч, поддержки 33-Вт быстрой проводной зарядки SuperVOOC, поддержки Wi-Fi 6 и Bluetooth, четырех динамиков и версии с модемом 5G.

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