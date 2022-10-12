Apple готовит iPad с OLED-дисплеем

Многие инсайдеры неоднократно повторяли информацию о том, что компания Apple планирует в ближайшее время выпустить в продажу свой новый планшет iPad с OLED-дисплеем нового поколения, но никто толком не мог сказать, в чём это новое поколение заключается. Сегодня появились первые данные, которые могут в этом помочь — инсайдеры обнаружили, что производитель будет использовать некий гибридный экран, который позволит исключить искажение цветовой палитры. Это на самом деле крайне интересное решение, так как нужно понимать, что современные планшеты достаточно сильно искажают цвета — это не монитор, где можно провести калибровку по одному из цветовых профилей. Соответственно, для профессионалов, которые занимаются обработкой фотографий или видео, такие планшеты не подходят.

Чтобы сделать свой iPad действительно инструментом для профессионалов, компания Apple решила полностью исключить искажение цветовой палитры. Для этого компания будет использовать гибридный тип матрицы, хотя не совсем ясно, что это такое, и в конечном итоге пользователь получит максимально реалистичные цвета. Для художников или фотографов это более чем приемлемое решение, ведь на самом деле iPad Pro отлично подходит для удалённой работы — те же фотографии можно обрабатывать даже сидя на пляже, достаточно лишь настроить яркость экрана. Будет интересно посмотреть на то, как именно планшет реализован и в чём заключается фишка этого гибридного экрана, пока что это секрет.
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