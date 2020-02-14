Apple готовит iPhone с 5G

Аналитики из компании DigiTimes официально рассказали об информации от инсайдеров, которые поставляют достаточно интересную информацию о компании Apple. По их словам, производитель сильно отстал от конкурентов, которые уже выпустили свои смартфоны с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Конечно, пока что ни один оператор сотовой связи не предоставляет доступа к данной технологии и пользоваться быстрым мобильным интернетом никто не может, но сам факт того, что у всех уже есть 5G, а у компании Apple все еще такого устройства нет, удручает. Инсайдеры сообщают, что инженеры компании достаточно активно работают над тем, чтобы в сентябре показать новый iPhone уже с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Давно пора уже.