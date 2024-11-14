Apple готовит к релизу хаб для умного дома на 6 дюймов

По данным специалистов, компания Apple готовится выйти на рынок устройств умного дома с новым продуктом, который будет совместим со всеми существующими аксессуарами, поддерживающими стандарты Apple. Согласно этой информации, компания разрабатывает умный домашний дисплей с поддержкой ИИ Apple Intelligence, который может выйти уже в марте 2025 года. Новый девайс будет иметь настенный дисплей с диагональю шесть дюймов, а также ряд уникальных функций операционной системы. Это устройство станет основным хабом для всех совместимых девайсов в рамках умного дома. Да, стоит отметить, что хотя на рынке уже есть устройства для управления различными аксессуарами вроде термостатов и элементов освещения, пока ни одно из них не работает на основе ИИ и фирменных стандартов Apple.

При этом, по данным специалистов, дизайн устройства будет сильно напоминать iPad, только в компактном исполнении. У нового девайса будут рамки вокруг дисплея на уровне iPad Pro, а также камера для FaceTime и встроенные динамики для воспроизведения музыки. Устройство будет оснащено аккумулятором, что позволит использовать его в качестве портативного пульта и не ограничиваться настенным креплением. И, конечно, пользователи смогут управлять устройством голосом через Siri, которая будет поддерживать Apple Intelligence, а также взаимодействовать с ним при помощи сенсорного ввода. Стоимость гаджета пока что не называют даже приблизительно, но это должен быть недорогой продукт.
Официально: планшет Lenovo Legion Y700 готов к выходу…
Компания Lenovo объявила, что в ближайшее время на местный для производителя китайский рынок выйдет новый…
Honor MagicPad 2 появился в российской продаже …
Компания Honor выпустила в российскую продажу планшет MagicPad 2, который был представлен еще в июле этог…
Xiaomi официально представила планшет Poco Pad 5G…
Сегодня был официально представлен новый планшетный компьютер Poco Pad 5G — его главное отличие от ранее …
Официально: планшет Lenovo Legion Y700 получит SoC Snapdrago…
Компания Lenovo раскрыла подробности о параметрах игрового планшета Lenovo Legion Y700 (2024), официальны…
Планшет Honor MagicPad 2 будет стоить 70 тысяч рублей …
Этом летом компания Honor выпустила на домашний китайский рынок планшет Honor MagicPad 2, а в начале сент…
Игровой планшет Red Magic Nova оценили в 500 долларов …
Компания ZTE объявила цену на представленный вчера на международном рынке игровой планшет Red Magic Nova.…
Геймер запустил Fortnite на iPad за пределами ЕС…
Стоит напомнить, что популярная королевская битва Fortnite какое-то время назад была удалена со всех плат…
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digm…
Изучаемый сегодня Digma Kids A7 ориентирован на самую маленькую аудиторию дошкольного возраста, это специ…
Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2
Планшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5SПланшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5S
Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor