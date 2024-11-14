Apple готовит к релизу хаб для умного дома на 6 дюймов

По данным специалистов, компания Apple готовится выйти на рынок устройств умного дома с новым продуктом, который будет совместим со всеми существующими аксессуарами, поддерживающими стандарты Apple. Согласно этой информации, компания разрабатывает умный домашний дисплей с поддержкой ИИ Apple Intelligence, который может выйти уже в марте 2025 года. Новый девайс будет иметь настенный дисплей с диагональю шесть дюймов, а также ряд уникальных функций операционной системы. Это устройство станет основным хабом для всех совместимых девайсов в рамках умного дома. Да, стоит отметить, что хотя на рынке уже есть устройства для управления различными аксессуарами вроде термостатов и элементов освещения, пока ни одно из них не работает на основе ИИ и фирменных стандартов Apple.

При этом, по данным специалистов, дизайн устройства будет сильно напоминать iPad, только в компактном исполнении. У нового девайса будут рамки вокруг дисплея на уровне iPad Pro, а также камера для FaceTime и встроенные динамики для воспроизведения музыки. Устройство будет оснащено аккумулятором, что позволит использовать его в качестве портативного пульта и не ограничиваться настенным креплением. И, конечно, пользователи смогут управлять устройством голосом через Siri, которая будет поддерживать Apple Intelligence, а также взаимодействовать с ним при помощи сенсорного ввода. Стоимость гаджета пока что не называют даже приблизительно, но это должен быть недорогой продукт.