Apple готовит к релизу новый iPad mini 7

Грядущее мероприятие Apple под названием It's Glowtime состоится уже 9 сентября, и, по словам инсайдеров, компания приготовила множество интересных новинок для пользователей — линейку смартфонов iPhone 16, умные часы Apple Watch X, а также новый iPad mini 7. И хотя на текущий момент благодаря стараниям инсайдеров у нас есть довольно точное представление о новых смартфонах и носимых устройствах, информации о iPad mini 7 пока что крайне мало. Но специалисты уверены, что компания Apple планирует обновить iPad mini 7 с некоторыми значительными изменениями, которые расположены «под капотом». Это, вероятно, означает, что дизайн планшета будет практически таким же, как у текущей версии, а все серьёзные изменения будут затрагивать аппаратную составляющую устройства.

Например, аналитики считают, что новый планшет будет иметь диагональ в 8,3 дюйма с минимальными рамками по бокам, аналогично моделям iPad Pro и Air, плюс планшет будет оснащён сканером Touch ID в кнопке питания, а фронтальная камера, скорее всего, будет располагаться по центру в альбомной ориентации, следуя последним тенденциям Apple. Пока что данных о том, какие именно нововведения производитель готовит в плане железа нового планшета, нет, но можно предположить, что компания поставит сюда новый процессор и больше оперативной памяти, что позволит реализовать функции искусственного интеллекта локально на устройстве. Это для производителя сейчас действительно важно.
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