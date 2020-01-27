Apple готовит стеклянный iMac

Современные технологии вынуждают пользователей смотреть на более необычные гаджеты, которые ранее не привлекали внимание общественности. К примеру, какое-то время назад никто даже и не думал о том, чтобы покупать себе складной смартфон с гибким дисплеем, а теперь компании одна за другой выпускают такие гаджеты и они даже неплохо продаются. Кроме того, теперь компания Apple думает над тем, чтобы создать свой моноблок в едином корпусе из стекла, которое будет выгнуто в формате подставки. Это позволит поставить на рабочий стол довольно крутой продукт и пользоваться им в течение длительного времени. А потом вы просто выключите дисплей и получите стильный декоративный элемент на все случаи жизни. Жаль, что это лишь патент.