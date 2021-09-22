Apple хочет исследовать лица пользователей на предмет депрессии

Инсайдеры сообщают, что Apple работает над способами обнаружения и диагностики таких состояний, как депрессия, тревога и снижение когнитивных функций, с помощью iPhone. Исследователи из The Wall Street Journal надеются, что анализ данных (подвижность, режим сна и различные движения людей) может помочь в выявлении различных проблем у множества людей по всему миру. Другие измерения могут включать анализ выражения лица, а также частоту сердечных сокращений и дыхания. Вся обработка будет происходить на устройстве, без отправки данных на серверы Apple, что на самом деле очень важно.

Согласно отчету, исследователи будут сравнивать данные, полученные с датчиков iPhone и Watch, с анкетами, которые участники заполняют о своих чувствах. Также говорят, что они измеряют уровень гормона стресса кортизола в волосяных фолликулах участников, но эта информация кажется не совсем реальной, так как исследовать такое количество данных компании будет проблематично. Если данные исследований совпадают с симптомами депрессии или беспокойства, Apple может использовать их для создания функции, которая предупреждает пользователей, если они обнаруживают признаки плохого психического состояния. iPhone может побуждать пользователей обращаться за помощью, что может быть важно, поскольку раннее обнаружение данной проблемы может улучшить качество жизни в долгосрочной перспективе. Вот только захотят ли пользователи, чтобы за ними следил их же смартфон?