Apple ищет менеджера для внедрения криптовалюты

Криптовалюта уже довольно давно набирает обороты в технологическом секторе и крупные компании пытаются запрыгнуть в последний вагон данной технологии, которая в настоящее время многими рассматривается как будущее онлайн-транзакций. Теперь похоже, что Apple также планирует проверить рынок криптовалюты. Новый список вакансий компании, обнаруженный Coindesk, указывает на то, что она нанимает менеджера по развитию бизнеса с опытом работы в альтернативных платежах, включая криптовалюту. В списке вакансий говорится: «Команда Apple Wallets, Payments и Commerce (WPC) ищет опытного менеджера по развитию бизнеса, который возглавит партнерство по альтернативным платежам.

Мы ищем проверенных профессионалов в области глобальных альтернативных и новых платежных решений. Нам нужна ваша помощь в формировании партнерских рамок и коммерческих моделей, определении парадигм реализации, выявлении ключевых игроков и управлении отношениями со стратегическими альтернативными платежными партнерами. Эта должность будет отвечать за непрерывное развитие бизнеса, включая поиск партнеров, ведение переговоров и заключение коммерческих соглашений, а также запуск новых программ». Также в длинном перечне требований указан опыт работы с криптовалютой — это намекает нам на то, что компания действительно планирует попробовать себя в этом направлении. Вероятно, это позволит платить за софт в цифровых магазинах биткоинами или другими валютами.