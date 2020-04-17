Apple iPad Pro получит новый дисплей

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует выпускать планшетный компьютер Apple iPad Pro с новым типом дисплея. По их информации, планшетный компьютер Apple iPad Pro будет работать на дисплее Micro-LED, что существенно выделяется на фоне происходящего на рынке. У большинства компаний даже нет мечт о том, чтобы выпускать планшеты в больших объемах на данной технологии, а тут компания с весьма серьезными намерениями планирует выпускать планшетный компьютер на совершенно новом дисплее. Очень круто, что Apple все же не забывает работать в направлении высоких технологий и делает свои гаджеты более продвинутыми, чем у большинства потенциальных конкурентов. Ждем?