Apple iPad mini 6 показали на рендерах

Недавние слухи показали, что Apple работает над серьезным изменением дизайна своих будущих планшетов iPad mini — впервые с момента релиза производитель планирует полностью изменить корпус, сделав гаджет более привлекательным и удобным. И теперь на просторах интернета появились рендеры нового планшета, на которых видно, что устройство действительно выглядит совсем не так, как многие ожидали. Это очень круто, на самом деле, но стоит понимать, что речи об официальной информации не идёт. Согласно отчету GSMArena, новые рендеры были предоставлены пользователем под ником apple_idesigner, предлагающим нам взглянуть на грядущий планшет, который, как ожидается, будет выпущен где-то в конце этого года вместе со смартфоном iPhone 13.

Примечательно, что эти рендеры также демонстрируют некоторые ключевые характеристики нового устройства. Например, предстоящий iPad mini будет в основном более компактной версией iPad Air четвертого поколения с 8,4-дюймовым дисплеем Liquid Retina. Этот дисплей будет иметь частоту обновления 60 Гц и одинаковые рамки по всему периметру. Кроме того, в рендерах планшета указано, что его размеры составляют 206 x 138 x 6,1 мм, и он будет доступен в цветах Space Gray, Silver, Rose Gold, Green и Sky Blue. Под капотом нового iPad mini установлен чипсет A14 Bionic гиганта из Купертино. Также сообщается, что iPad mini будет работать с стилусом Pencil третьего поколения и будет доступен как с Wi-Fi, так и с сотовой связью 5G.
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