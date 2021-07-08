Apple iPad получит OLED в следующем году

Соответственно, ранее получить новый тип матрицы будет невозможно — если вы очень хотите топовый экран следующего поколения, то придётся подождать, пока производитель переведёт всю свою линейку. Стоит напомнить, что эти дисплейные панели будут поставляться исключительно компанией Samsung Display — другие компании, которые тоже выпускают дисплеи, пока что остались за бортом. Возможно, из-за того, что они просто не могут удовлетворить запросы производителя. Но, в любом случае, это довольно интересное нововведение, которого мы уже давно ждём — с OLED-дисплеем картинка получится куда более привлекательной, яркой и реалистичной. Вопрос только в том, насколько сильно вырастет цена данного планшета после внедрения новейшей технологии.