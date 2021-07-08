Apple iPad получит OLED в следующем году

Новый отчет раскрыл интересную информацию о грядущей линейке планшетов Apple iPad. Судя по всему, в 2022 году компания выпустит модель iPad с 10,9-дюймовым дисплеем OLED. Согласно отчету менеджеров из цепочки поставок дисплеев (по словам издания iMore), гигант из Купертино в следующем году выпустит iPad с 10,9-дюймовым дисплеем нового поколения, который позволит конкурировать с потенциальными оппонентами в плане качества картинки. Этот отчет также согласуется с некоторыми недавними слухами, в которых утверждалось, что Apple представит OLED-панель на новых iPad в следующем году. Кроме того, сообщается, что производитель также включит OLED-панели в грядущие 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro в 2023 году.

Соответственно, ранее получить новый тип матрицы будет невозможно — если вы очень хотите топовый экран следующего поколения, то придётся подождать, пока производитель переведёт всю свою линейку. Стоит напомнить, что эти дисплейные панели будут поставляться исключительно компанией Samsung Display — другие компании, которые тоже выпускают дисплеи, пока что остались за бортом. Возможно, из-за того, что они просто не могут удовлетворить запросы производителя. Но, в любом случае, это довольно интересное нововведение, которого мы уже давно ждём — с OLED-дисплеем картинка получится куда более привлекательной, яркой и реалистичной. Вопрос только в том, насколько сильно вырастет цена данного планшета после внедрения новейшей технологии.