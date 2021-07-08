Apple iPad получит OLED в следующем году

Новый отчет раскрыл интересную информацию о грядущей линейке планшетов Apple iPad. Судя по всему, в 2022 году компания выпустит модель iPad с 10,9-дюймовым дисплеем OLED. Согласно отчету менеджеров из цепочки поставок дисплеев (по словам издания iMore), гигант из Купертино в следующем году выпустит iPad с 10,9-дюймовым дисплеем нового поколения, который позволит конкурировать с потенциальными оппонентами в плане качества картинки. Этот отчет также согласуется с некоторыми недавними слухами, в которых утверждалось, что Apple представит OLED-панель на новых iPad в следующем году. Кроме того, сообщается, что производитель также включит OLED-панели в грядущие 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro в 2023 году.

Соответственно, ранее получить новый тип матрицы будет невозможно — если вы очень хотите топовый экран следующего поколения, то придётся подождать, пока производитель переведёт всю свою линейку. Стоит напомнить, что эти дисплейные панели будут поставляться исключительно компанией Samsung Display — другие компании, которые тоже выпускают дисплеи, пока что остались за бортом. Возможно, из-за того, что они просто не могут удовлетворить запросы производителя. Но, в любом случае, это довольно интересное нововведение, которого мы уже давно ждём — с OLED-дисплеем картинка получится куда более привлекательной, яркой и реалистичной. Вопрос только в том, насколько сильно вырастет цена данного планшета после внедрения новейшей технологии.
Комментарии и отзывы iPad
Представлен доступный планшет Samsung Ga...
Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов не только 12,4-дюймовым Galaxy Tab S7 FE, но и доступной...
Satechi превратила iPad Pro в полноценны...
Новая док-станция Satechi может помочь превратить ваш iPad Pro в компактную версию компьютера iMac, добав...
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE...
В базе данных консоли Google обнаружились сведения о планшетах Samsung с модельными номерами SM-T737 и SM...
Для iPad выпустили приложение, улучшающе...
Планшеты хороши в определенных ситуациях, но мобильная фотография к ним не относится — чаще всего снимать...
Samsung Galaxy Tab S7 FE получит ёмкий а...
Вчера в сети засветились две версии планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE, одна из которых получит поддержку ...
Утечка рендера Samsung Galaxy Tab S7 Lit...
Samsung скоро выпустит планшеты Galaxy Tab A7 Lite и S7 Lite 5G. Теперь в сети появился рендер планшета G...
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) получае...
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019 года) получает стабильную версию One UI 3.1 на базе Android 11. Новое обн...
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G оцен...
Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab S7 FE (Fan Edition), который уже дост...
Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Лучший графический планшет. HUION H640PЛучший графический планшет. HUION H640P
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor