Apple iPhone 12 будет стоить 800 долларов?

Сетевые источники поделились ценами на смартфоны серии iPhone 12, официальный дебют которых ожидается 13 октября. Итак, младшая модель iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым экраном и сдвоенной тыльной камерой будет стоить 700 долларов за младшую версию с 64 ГБ флеш-памяти. 6,1-дюймовый iPhone 12 с той же камерой обойдется в 800 долларов. За iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном, тройной камерой и лидаром попросят 1000 долларов за версию со 128 ГБ памяти. Наконец, топовый iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем и той же камерой будет стоить 1100 долларов. iPhone 12 появится в продаже уже в октябре, а вот iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max придется подождать до ноября.

Комментарии и отзывы iPhone 12
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