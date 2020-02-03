Apple iPhone 12 показали на новых рендерах

В сети появились новые концепт-рендеры смартфона iPhone 12, который будет представлен осенью этого года. Судя по изображениям, нас ждет безрамочный дизайн с многомодульной основной камерой. Куда при этом подевалась фронтальная камера, не уточняется. Согласно предыдущим утечкам, Apple готовит к выходу смартфоны iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все три новинки должны получить OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Предполагается, что смартфоны получат поддержку мобильных сетей пятого поколения. В таком случае будут предусмотрены модели и без 5G.