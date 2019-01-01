Apple iPhone XS Max взорвался в кармане брюк

Apple iPhone XS Max загорелся, выпустил дым и взорвался в кармане брюк, у пользователя смартфона США из штата Огайо, Джоша Хилларда, что привело к травме кожи.

Согласно отчету, Хиллард утверждает, что он заметил облако густого дыма, исходящего от его iPhone XS Max, и почувствовал жжение на коже из-за большого количества выделяемого тепла. Затем он выбежал и снял штаны, чтобы потушить огонь с помощью огнетушителя. Затем Хиллард отправил сгоревшие остатки смартфона в магазин Apple и потратил 20 минут, отвечая на вопросы сотрудника магазина Apple, а затем подождал еще 40 минут после возвращения телефона. Пользователь утверждает, что менеджер Apple Store сообщил ему, что телефон необходимо отправить в инженерную группу для анализа, чтобы предоставить ему заменяющее устройство. Джош Хиллард в настоящее время планирует подать в суд на компанию.