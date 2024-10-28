Apple исправила главную проблему iPad mini 7

Проблема с так называемой «желейной прокруткой» дисплея была основным недостатком iPad mini 6 на момент релиза, и в новом iPad mini 7 компания Apple исправила этот недостаток. Собственно, та самая «желейная прокрутка» впервые появилась на iPad mini 6 в 2021 году. Некоторые пользователи заметили, что одна сторона экрана обновляется быстрее другой, что делало заметной разницу в частоте обновления во время прокрутки страниц, особенно при чтении текста. Проблема была наиболее заметна в портретной ориентации, и спустя три года компания всё-таки внесла корректировки, которые исправили ситуацию. Тем не менее, некоторые пользователи продолжают сталкиваться с этим эффектом, и пока неизвестно, изменила ли Apple внутренние компоненты для минимизации смещения частоты обновления экрана.

Специалисты из iFixit заявили, что Apple использовала неизвестные методы (они разобрали гаджет, но так и не поняли, в чём хитрость), чтобы снизить эффект «желейной прокрутки» на iPad mini 7. Соответственно, это может быть аппаратное решение, когда производитель заменяет какие-то компоненты гаджета ради устранения неполадок, либо патч на уровне софта. В конечном итоге в новом планшете ситуация вроде как лучше и пользователи не жалуются на проблемы со скроллингом, но стоит напомнить, что релиз гаджета состоялся не так давно и его просто ещё не купили в таком большом количестве, чтобы заметить проблему, если она есть. При этом в Apple комментировать ситуацию не стали.