Apple изменила правила работы App Store

Компания Apple и Европейская комиссия после долгих разногласий наконец согласовали новые правила для App Store, которые устраивают обе стороны. Apple разрешила приложениям принимать платежи через сторонние сервисы и одновременно пересмотрела структуру комиссий App Store. Разработчики из Евросоюза уже сегодня могут перейти на новые условия, а изменения вступят в силу 1 октября. Теперь разработчики смогут самостоятельно выбирать, как принимать оплату — через встроенную систему Apple In-App Purchase, сторонние платёжные сервисы или путём перенаправления пользователя на сайт, где он сможет завершить покупку. Разрешается также комбинировать все три варианта. При этом выбранную комбинацию способов оплаты придётся сохранять в течение 12 месяцев.

Для некоторых категорий предусмотрены исключения. Например, приложения из категории «Дети» не смогут перенаправлять пользователей на внешние сайты, чтобы снизить риск мошенничества в отношении несовершеннолетних. По той же причине пользователей младше 12 лет также нельзя отправлять на сторонние сайты. Для подростков от 12 до 17 лет разрешено использовать сторонние платёжные сервисы и внешние сайты, но приложение должно предусматривать родительское подтверждение — покупку сначала должен одобрить родитель или опекун. Примечательно, что ради этих нововведений компания Apple боролась в судах в течение нескольких лет, но теперь, видимо, новая система приёма платежей готова к работе.
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