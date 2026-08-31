Бюджетный смартфон HMD Asha 305 Pro засветился в сети

Авторитетный информатор smashx_60 опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках доступного смартфона HMD Asha 305 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 5,0-дюймового Fluid LCD-экрана с разрешением FWVGA, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, процессора Unisoc T137, 5-Мп тыльной камеры со светодиодной вспышкой, селфи-камеры разрешением 2 Мп с LED-вспышкой, съемной батареи ёмкостью 2500 мАч, предустановленной операционной системы Pulse OS, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52, адаптеров беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi, поддержки LTE, 3,5-мм аудиогнезда, разъема USB-C с поддержкой OTG, а также черной и розовой расцветок.

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