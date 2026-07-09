Oppo готовит к релизу смартфон Find N7

Компания Oppo продолжает работу над своим следующим складным смартфоном — Find N7. Согласно многочисленным утечкам, устройство получит широкий форм-фактор, аналогичный ожидаемым Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide и складному iPhone Ultra, о котором давно ходят слухи. А теперь известный инсайдер Digital Chat Station поделился новой порцией подробностей о будущей новинке, включая информацию об аккумуляторе. По его данным, Oppo Find N7 сейчас тестируется с флагманским 2-нм процессором Snapdragon следующего поколения, который, предположительно, выйдет под названием Snapdragon 8 Elite Gen 6 с модельным номером SM8950. Также сообщается, что смартфон проходит испытания с локальным ускорителем искусственного интеллекта.

Инсайдер утверждает, что устройство получит аккумулятор ёмкостью, которая начинается с цифры «6». На текущем этапе разработки ориентир составляет около 6500 мАч, и если эта информация подтвердится, Find N7 сможет предложить более ёмкую батарею, чем складные смартфоны Samsung и Apple. Кроме того, Digital Chat Station сообщил, что инженеры Oppo тестируют сразу два варианта оформления основной камеры. Первый предполагает использование крупного круглого блока камер, а второй напоминает горизонтальный модуль в стиле iPhone Air. По предварительной информации, официальный дебют Oppo Find N7 намечен на первый квартал 2027 года. В случае подтверждения слухов новинка может стать первым в мире складным смартфоном на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6.
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