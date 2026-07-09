Oppo готовит к релизу смартфон Find N7

Инсайдер утверждает, что устройство получит аккумулятор ёмкостью, которая начинается с цифры «6». На текущем этапе разработки ориентир составляет около 6500 мАч, и если эта информация подтвердится, Find N7 сможет предложить более ёмкую батарею, чем складные смартфоны Samsung и Apple. Кроме того, Digital Chat Station сообщил, что инженеры Oppo тестируют сразу два варианта оформления основной камеры. Первый предполагает использование крупного круглого блока камер, а второй напоминает горизонтальный модуль в стиле iPhone Air. По предварительной информации, официальный дебют Oppo Find N7 намечен на первый квартал 2027 года. В случае подтверждения слухов новинка может стать первым в мире складным смартфоном на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6.