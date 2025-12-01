Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?

Изучаемый сегодня смартфон Tecno Spark 40 Proотносится к доступному ценовому сегменту, новинка представленная в 2025 году и построенная на платформе MediaTek Helio G100 Ultimate с экраном AMOLED, поддерживающим частоту 144 Гц. Помимо этого аккумулятор с емкостью 5200 мАч, быстрой зарядкой мощностью 45 Вт, 50 Мп основная камера с фазовым автофокусом. В данное решение интегрирована платформа Tecno AI с голосовым ассистентом Ella.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с сочным оформлением. Внутри нее помимо смартфона зарядное устройство мощностью 45 Вт, зарядный кабель, силиконовый чехол, скрепку для лотка и документация.

Внешний вид

Комплектный чехол выполнен из силикона, плотно прилегает к корпусу смартфона. Приятен тактильно и дополнительно защищает корпус от получения царапин в ходе эксплуатации.Смартфон доступен в нескольких вариантах цветовой расцветки корпуса. Несмотря на то что это представитель недорого ценового сегмента он хорошо собран и выполнен в корпусе с небольшой толщиной (6.69 мм) и при этом еще и с защитой от влаги по стандарту IP64.

Матовое покрытие задней крышки с ровным переходом в боковую грань. В левом углу три выступающих блока с хромированной окантовкой, это оптика основной группы камер, а также светодиодная вспышка.

Боковая рамка также выполнена из пластика, хотя в серебристом варианте исполнения смотрится она как металл. На правой грани кнопка включения и раздельный регулятор громкости.

Дается возможность одновременной установка дополнительной SIM-карты и накопителя формата microSD. Выдвижной лоток с тремя отдельными посадочными местами.

На верхней грани у Tecno Spark 40 Pro расположен ИК-приемник, позволяющий использовать как универсальный пульт управления бытовой техникой. На нижнем разъем USB-C, динамик, микрофон и 3.5 мм аудиоразъем под наушники.

Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass 7i с защитой от царапин. Как и крышка с ровным переходом в боковую грань. Камера в компактном островке по центру, неактивные боковые рамки узкие.

Экран

Используется качественная AMOLED-матрица с диагональю 6.78 дюймов и разрешением 1224х2720 пикселей. Поддержка частоты 144 Гц дает плавность выводимого изображения в рабочих приложениях и играх.

У экрана высокая контрастность, равномерность черного поля. Согласно проведенным замерам при помощи колориметра в пике яркость достигала 1500 КД/М2 и около 600 КД/М2 в обычной работе. Картинка хорошо читается на улице и в помещении.

В настройках можно выбрать один из доступных цветовых профилей, светлую или темную тему, включая активацию по расписанию, а также задать режим работы в зависимости от частоты обновления. Доступны режимы защиты зрения, а также режим помощи со сном.

Платформа

Процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с восемью ядрами и графикой Mali-G57 MC2. Представлен Tecno Spark 40 Pro в двух версиях в зависимости от объема внутреннего накопителя: 128 или 256 Гбайт, оба идут с 8 Гбайт памяти и поддержкой технологии расширения вдвое за счет встроенной памяти.

Для недорогой платформы смартфон демонстрирует хороший уровень быстродействия, обеспечивающий плавную работу интерфейса, запуск приложений и даже дает возможность поиграть в популярные игры. При продолжительной нагрузке заметно не тротлит.

Автономная работа

Поддержка LTE с диапазоном российских сотовых операторов. Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3. Модуль бесконтактных платежей с возможностью проведения бесконтактной оплаты на терминалах в наших магазинах. Используется одноканальный модуль спутниковой навигации, подходит для использования в качестве автомобильного или пешеходного навигатора.Аккумулятор с емкостью 5200 мАч на нем в режиме постоянной работы в смешанной синтетической нагрузке с выставленной на среднюю яркость экране давал более 14 часов беспрерывной работы. Отличные показатели. Поддерживает быструю зарядку с мощностью 45 Вт, затрачивая в среднем час на полную зарядку.

Камера

Главный модуль камеры в Tecno Spark 40 Pro идет с разрешением 50 Мп, диафрагмой F/1.6, фазовым автофокусом. Есть вспомогательный модуль. По умолчанию съемка идет с объединением 4 соседних пикселей в один, съемка в полном разрешении также доступна, но по опыту с объединением лучше экспозиция и контраст у снимков.

Фотографии получаются чистыми и резкими. Хорошая детализация по краям кадра. Используются ИИ-алгоритмы по улучшению качества съемки, корректирующие мелкие шероховатости на снимках. Ночью снимает хуже.

Видеосъемка с разрешением 1440p с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера идет с разрешением 13 Мп, диафрагмой F/2.2. Для нее есть ИИ-улучшение портретов.

Софт

Android 15 с оболочкой HiOS 15.1. Производитель уделяет повышенное внимание развитию и наполнению фирменной облочки, добавляя как инструменты для изменения внешнего вида, так и модные сейчас ИИ-технологии.

Здесь они для удобства собраны в отдельный раздел в настройках. Среди возможностей перевод текста, помощник для работы текста, умные заметки, расшифровка аудиозаписей, умные субтитры, генератор обоев, умная галерея, голосовой помощник. Русский язык поддерживается, работу для нашего региона не ограничивали.

Итоги

Tecno Spark 40 Pro станет хорошим выбором в доступном ценовом сегменте, получая с ним длительное время автономной работы с быстрой зарядкой, хорошее качество съемки на основном модуле, AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, плавную работу интерфейса с достаточным уровнем быстродействия, используемой платформы, поддержку ИИ-технологий с русским языком, а также аккуратное внешнее исполнение.