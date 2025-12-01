Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?

Комплектный чехол выполнен из силикона, плотно прилегает к корпусу смартфона. Приятен тактильно и дополнительно защищает корпус от получения царапин в ходе эксплуатации.
Матовое покрытие задней крышки с ровным переходом в боковую грань. В левом углу три выступающих блока с хромированной окантовкой, это оптика основной группы камер, а также светодиодная вспышка.
Боковая рамка также выполнена из пластика, хотя в серебристом варианте исполнения смотрится она как металл. На правой грани кнопка включения и раздельный регулятор громкости.
Дается возможность одновременной установка дополнительной SIM-карты и накопителя формата microSD. Выдвижной лоток с тремя отдельными посадочными местами.
На верхней грани у Tecno Spark 40 Pro расположен ИК-приемник, позволяющий использовать как универсальный пульт управления бытовой техникой. На нижнем разъем USB-C, динамик, микрофон и 3.5 мм аудиоразъем под наушники.
Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass 7i с защитой от царапин. Как и крышка с ровным переходом в боковую грань. Камера в компактном островке по центру, неактивные боковые рамки узкие.
У экрана высокая контрастность, равномерность черного поля. Согласно проведенным замерам при помощи колориметра в пике яркость достигала 1500 КД/М2 и около 600 КД/М2 в обычной работе. Картинка хорошо читается на улице и в помещении.
В настройках можно выбрать один из доступных цветовых профилей, светлую или темную тему, включая активацию по расписанию, а также задать режим работы в зависимости от частоты обновления. Доступны режимы защиты зрения, а также режим помощи со сном.
Для недорогой платформы смартфон демонстрирует хороший уровень быстродействия, обеспечивающий плавную работу интерфейса, запуск приложений и даже дает возможность поиграть в популярные игры. При продолжительной нагрузке заметно не тротлит.
Поддержка LTE с диапазоном российских сотовых операторов. Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3. Модуль бесконтактных платежей с возможностью проведения бесконтактной оплаты на терминалах в наших магазинах. Используется одноканальный модуль спутниковой навигации, подходит для использования в качестве автомобильного или пешеходного навигатора.
Фотографии получаются чистыми и резкими. Хорошая детализация по краям кадра. Используются ИИ-алгоритмы по улучшению качества съемки, корректирующие мелкие шероховатости на снимках. Ночью снимает хуже.
Видеосъемка с разрешением 1440p с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера идет с разрешением 13 Мп, диафрагмой F/2.2. Для нее есть ИИ-улучшение портретов.
Здесь они для удобства собраны в отдельный раздел в настройках. Среди возможностей перевод текста, помощник для работы текста, умные заметки, расшифровка аудиозаписей, умные субтитры, генератор обоев, умная галерея, голосовой помощник. Русский язык поддерживается, работу для нашего региона не ограничивали.