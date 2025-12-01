Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?

Изучаемый сегодня смартфон Tecno Spark 40 Proотносится к доступному ценовому сегменту, новинка представленная в 2025 году и построенная на платформе MediaTek Helio G100 Ultimate с экраном AMOLED, поддерживающим частоту 144 Гц. Помимо этого аккумулятор с емкостью 5200 мАч, быстрой зарядкой мощностью 45 Вт, 50 Мп основная камера с фазовым автофокусом. В данное решение интегрирована платформа Tecno AI с голосовым ассистентом Ella.

Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с сочным оформлением. Внутри нее помимо смартфона зарядное устройство мощностью 45 Вт, зарядный кабель, силиконовый чехол, скрепку для лотка и документация.

комплектация Tecno Spark 40 Pro

Комплектный чехол выполнен из силикона, плотно прилегает к корпусу смартфона. Приятен тактильно и дополнительно защищает корпус от получения царапин в ходе эксплуатации.

Внешний вид

Смартфон доступен в нескольких вариантах цветовой расцветки корпуса. Несмотря на то что это представитель недорого ценового сегмента он хорошо собран и выполнен в корпусе с небольшой толщиной (6.69 мм) и при этом еще и с защитой от влаги по стандарту IP64.

внешний вид Tecno Spark 40 Pro

Матовое покрытие задней крышки с ровным переходом в боковую грань. В левом углу три выступающих блока с хромированной окантовкой, это оптика основной группы камер, а также светодиодная вспышка.

внешний вид Tecno Spark 40 Pro

Боковая рамка также выполнена из пластика, хотя в серебристом варианте исполнения смотрится она как металл. На правой грани кнопка включения и раздельный регулятор громкости.

внешний вид Tecno Spark 40 Pro

Дается возможность одновременной установка дополнительной SIM-карты и накопителя формата microSD. Выдвижной лоток с тремя отдельными посадочными местами.

внешний вид Tecno Spark 40 Pro

На верхней грани у Tecno Spark 40 Pro расположен ИК-приемник, позволяющий использовать как универсальный пульт управления бытовой техникой. На нижнем разъем USB-C, динамик, микрофон и 3.5 мм аудиоразъем под наушники.

внешний вид Tecno Spark 40 Pro

Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass 7i с защитой от царапин. Как и крышка с ровным переходом в боковую грань. Камера в компактном островке по центру, неактивные боковые рамки узкие.

внешний вид Tecno Spark 40 Pro

Экран

Используется качественная AMOLED-матрица с диагональю 6.78 дюймов и разрешением 1224х2720 пикселей. Поддержка частоты 144 Гц дает плавность выводимого изображения в рабочих приложениях и играх.

экран Tecno Spark 40 Pro

У экрана высокая контрастность, равномерность черного поля. Согласно проведенным замерам при помощи колориметра в пике яркость достигала 1500 КД/М2 и около 600 КД/М2 в обычной работе. Картинка хорошо читается на улице и в помещении.

экран Tecno Spark 40 Pro

В настройках можно выбрать один из доступных цветовых профилей, светлую или темную тему, включая активацию по расписанию, а также задать режим работы в зависимости от частоты обновления. Доступны режимы защиты зрения, а также режим помощи со сном.

экран Tecno Spark 40 Pro

Платформа

Процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с восемью ядрами и графикой Mali-G57 MC2. Представлен Tecno Spark 40 Pro в двух версиях в зависимости от объема внутреннего накопителя: 128 или 256 Гбайт, оба идут с 8 Гбайт памяти и поддержкой технологии расширения вдвое за счет встроенной памяти.

платформа Tecno Spark 40 Pro

Для недорогой платформы смартфон демонстрирует хороший уровень быстродействия, обеспечивающий плавную работу интерфейса, запуск приложений и даже дает возможность поиграть в популярные игры. При продолжительной нагрузке заметно не тротлит.

платформа Tecno Spark 40 Pro

Поддержка LTE с диапазоном российских сотовых операторов. Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3. Модуль бесконтактных платежей с возможностью проведения бесконтактной оплаты на терминалах в наших магазинах. Используется одноканальный модуль спутниковой навигации, подходит для использования в качестве автомобильного или пешеходного навигатора.

Автономная работа

Аккумулятор с емкостью 5200 мАч на нем в режиме постоянной работы в смешанной синтетической нагрузке с выставленной на среднюю яркость экране давал более 14 часов беспрерывной работы. Отличные показатели. Поддерживает быструю зарядку с мощностью 45 Вт, затрачивая в среднем час на полную зарядку.

аккумулятор Tecno Spark 40 Pro

Камера

Главный модуль камеры в Tecno Spark 40 Pro идет с разрешением 50 Мп, диафрагмой F/1.6, фазовым автофокусом. Есть вспомогательный модуль. По умолчанию съемка идет с объединением 4 соседних пикселей в один, съемка в полном разрешении также доступна, но по опыту с объединением лучше экспозиция и контраст у снимков.

камера Tecno Spark 40 Pro

камера Tecno Spark 40 Pro

камера Tecno Spark 40 Pro

камера Tecno Spark 40 Pro

камера Tecno Spark 40 Pro

камера Tecno Spark 40 Pro

Фотографии получаются чистыми и резкими. Хорошая детализация по краям кадра. Используются ИИ-алгоритмы по улучшению качества съемки, корректирующие мелкие шероховатости на снимках. Ночью снимает хуже.

камера Tecno Spark 40 Pro

камера Tecno Spark 40 Pro

Видеосъемка с разрешением 1440p с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера идет с разрешением 13 Мп, диафрагмой F/2.2. Для нее есть ИИ-улучшение портретов.

камера Tecno Spark 40 Pro

камера Tecno Spark 40 Pro

Софт

Android 15 с оболочкой HiOS 15.1. Производитель уделяет повышенное внимание развитию и наполнению фирменной облочки, добавляя как инструменты для изменения внешнего вида, так и модные сейчас ИИ-технологии.

приложение Tecno Spark 40 Pro

Здесь они для удобства собраны в отдельный раздел в настройках. Среди возможностей перевод текста, помощник для работы текста, умные заметки, расшифровка аудиозаписей, умные субтитры, генератор обоев, умная галерея, голосовой помощник. Русский язык поддерживается, работу для нашего региона не ограничивали.

приложение Tecno Spark 40 Pro

Итоги

Tecno Spark 40 Pro станет хорошим выбором в доступном ценовом сегменте, получая с ним длительное время автономной работы с быстрой зарядкой, хорошее качество съемки на основном модуле, AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, плавную работу интерфейса с достаточным уровнем быстродействия, используемой платформы, поддержку ИИ-технологий с русским языком, а также аккуратное внешнее исполнение.
