Официально: POCO F9 Ultra получит батарею на 8050 мАч

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне POCO F9 Ultra, который будет представлен на глобальном рынке уже 1 сентября. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 8050 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки HyperCharge мощностью 100 Вт. Ранее сообщалось, что POCO F9 Ultra будет базироваться на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 4165108 баллов. Младшая модель POCO F9 Pro получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series. По предварительным данным, смартфоны будут стоить 1000 и 800 евро за базовые конфигурации соответственно.

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