Samsung передумала менять дизайн Galaxy S27 Ultra

Следующий флагман Samsung серии Ultra может не получить масштабное обновление дизайна, которого многие ожидали. Новый инсайд опровергает распространённые слухи о полностью переработанной горизонтальной компоновке тыльных камер Galaxy S27 Ultra. По имеющимся данным, Samsung пока рассматривает более аккуратные изменения вместо радикального обновления внешнего вида. Стоит напомнить, что в последние несколько месяцев активно обсуждались слухи о том, что Samsung откажется от фирменных отдельных колец камер в пользу горизонтального блока в стиле Pixel. Эти предположения усилились после того, как известный инсайдер Ice Universe намекнул на переработанный модуль камер. Однако согласно последней информации, бренд от этого отказался — слишком дорого и риски не оправданы.

Хотя Samsung действительно тестирует несколько вариантов дизайна внутри компании, ни один из текущих прототипов якобы не использует горизонтальную компоновку. При этом компания уделяет большое внимание упрощению производства и контролю затрат — финальный дизайн, вероятно, станет компромиссом между премиальным внешним видом и практичностью изготовления. Если Samsung выберет более консервативный вариант, Galaxy S27 Ultra может оказаться очень похожим на Galaxy S26 Ultra, что может огорчить покупателей. С другой стороны, если бренд унифицирует производство, то стоимость смартфона будет ниже, чем у конкурентов, а это важное преимущество на данный момент.