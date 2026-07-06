Samsung Galaxy S27 Pro получит батарею на 5000 мАч

Информатор Schrodinger поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S27 Pro, релиз которого ожидается в конце этого или в начале следующего года. Утверждается, что аппарат получит 6,4-дюймовый экран и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, как у Galaxy S26 Ultra. По данным источника, корейский производитель не спешит переходить на кремний-углеродные батареи из-за дополнительных затрат и адаптации производства.

Напомним, что еще актуальный компактный флагман Galaxy S26 имеет в своём оснащении 2-нанометровую платформу Exynos 2600, 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камеру разрешением 12 Мп, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, поддержку беспроводной зарядки и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.