Apple начала проверять студентов перед покупкой техники

Компания Apple начала требовать подтверждение права на образовательные скидки от покупателей в США, оформляющих заказы онлайн. Согласно новому уведомлению в образовательном онлайн-магазине Apple, студентам, родителям и преподавателям теперь необходимо подтверждать свой статус через сторонний сервис Unidays. Как сообщает Apple Insider, проверка через Unidays также постепенно внедряется для покупателей Apple в Канаде, Австралии, Гонконге, Турции и Чили. Для подтверждения статуса пользователи могут использовать электронную почту учебного заведения, студенческий документ с фотографией или другие официальные документы образовательного учреждения через приложение или сайт Unidays.

Эти изменения дополняют уже существующие правила проверки при покупке техники по образовательным ценам в фирменных магазинах Apple — компания также отмечает, что пользователи могут пройти верификацию заранее, чтобы ускорить оформление покупок оффлайн. Главная цель нововведения — борьба со злоупотреблениями образовательными скидками, поскольку раньше практически любой покупатель в США мог оформить заказ через специальный онлайн-магазин для студентов и преподавателей без проверки. Соответственно, пользователи приобретали технику со скидкой в 100 долларов и более, а потом продавали устройство на вторичном рынке, получая определённую прибыль. Теперь же компания планирует эту проблему устранить, чтобы пользователи не перепродавали технику.