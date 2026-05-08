Apple начала проверять студентов перед покупкой техники

Эти изменения дополняют уже существующие правила проверки при покупке техники по образовательным ценам в фирменных магазинах Apple — компания также отмечает, что пользователи могут пройти верификацию заранее, чтобы ускорить оформление покупок оффлайн. Главная цель нововведения — борьба со злоупотреблениями образовательными скидками, поскольку раньше практически любой покупатель в США мог оформить заказ через специальный онлайн-магазин для студентов и преподавателей без проверки. Соответственно, пользователи приобретали технику со скидкой в 100 долларов и более, а потом продавали устройство на вторичном рынке, получая определённую прибыль. Теперь же компания планирует эту проблему устранить, чтобы пользователи не перепродавали технику.