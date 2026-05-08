Apple начала проверять студентов перед покупкой техники

Компания Apple начала требовать подтверждение права на образовательные скидки от покупателей в США, оформляющих заказы онлайн. Согласно новому уведомлению в образовательном онлайн-магазине Apple, студентам, родителям и преподавателям теперь необходимо подтверждать свой статус через сторонний сервис Unidays. Как сообщает Apple Insider, проверка через Unidays также постепенно внедряется для покупателей Apple в Канаде, Австралии, Гонконге, Турции и Чили. Для подтверждения статуса пользователи могут использовать электронную почту учебного заведения, студенческий документ с фотографией или другие официальные документы образовательного учреждения через приложение или сайт Unidays.

Эти изменения дополняют уже существующие правила проверки при покупке техники по образовательным ценам в фирменных магазинах Apple — компания также отмечает, что пользователи могут пройти верификацию заранее, чтобы ускорить оформление покупок оффлайн. Главная цель нововведения — борьба со злоупотреблениями образовательными скидками, поскольку раньше практически любой покупатель в США мог оформить заказ через специальный онлайн-магазин для студентов и преподавателей без проверки. Соответственно, пользователи приобретали технику со скидкой в 100 долларов и более, а потом продавали устройство на вторичном рынке, получая определённую прибыль. Теперь же компания планирует эту проблему устранить, чтобы пользователи не перепродавали технику.
Представлены часы Casio G-Shock GW-BX5600CBG-2…
Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GW-BX5600CBG-2, одной из особенно…
Часы Xiaomi Watch S5 получат ёмкий аккумулятор …
Компания Xiaomi раскрыла новую порцию подробностей об умных часах Watch S5, которые будут представлены до…
Часы Casio Pro Trek PRW-61D-2JF оценили в 505 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент туристических часов моделью Pro Trek PRW-61D-2JF, дизайн которых вдо…
Представлены умные часы Xiaomi Watch S5…
Компания Xiaomi объявила о выпуске умных часов Watch S5, которые могут похвастаться корпусом из нержавеющ…
Глобальная версия часов Redmi Watch 6 готова к выходу …
На международном сайте компании Xiaomi появились страницы умных часов Redmi Watch 6 и Redmi Watch 6 NFC, …
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для …
Не так давно мы проводили детальное изучение премиальных GPS-часов SUUNTO Race для занятий спортом и н…
Представлены умные часы Amazfit T-Rex Ultra 2…
Amazfit принадлежащий компании Zepp Health, выводит на российский рынок новую модель — T-Rex Ultra 2. Это…
Google обновила прошивку Pixel Watch…
Компания Google готовит крупное обновление для линейки Pixel Watch, которое позволит оплачивать покупки п…
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Обзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом местеОбзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом месте
Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor