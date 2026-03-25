Умные часы POLAR Street X оценили в 250 долларов

Компания POLAR пополнила ассортимент смарт-часов моделью Street X, которая предназначен для любителей спорта и активного образа жизни. Новинка характеризуется 1,28-дюймовым экраном AMOLED с защитным стеклом Gorilla Glass 3, корпусом из прочного полимера массой 48 граммов, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемостью уровня WR50, поддержкой 170 видов активности, фирменными технологиями анализа тренировок Training Load Pro и восстановления Nightly Recharge, отслеживанием сна, измерением частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма и температуры кожи, автономностью до 10 дней, системой POLAR Precision Prime с оптическим датчиком сердечного ритма, LED-фонариком и GPS-модулем с поддержкой компаса и барометра. Цена часов составляет 250 долларов или евро в зависимости от региона продаж.

Часы Garmin Tactix 8 Cerakote Edition оценили в 1600 долларо…
Компания Garmin пополнила ассортимент тактических умных часов моделью Tactix 8 Cerakote Edition, которые …
Google обновила прошивку Pixel Watch…
Компания Google готовит крупное обновление для линейки Pixel Watch, которое позволит оплачивать покупки п…
Часы Casio Pro Trek PRW-B1000WM-1 оценили в 900 долларов …
Компания Casio объявила о выпуске часов Pro Trek PRW-B1000WM-1, созданный совместно с японским брендом Wh…
Смарт-часы Rollme Vast могут проработать 200 дней …
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью Vast, которая может похвастаться батареей ёмкос…
Представлены умные часы Amazfit T-Rex Ultra 2…
Amazfit принадлежащий компании Zepp Health, выводит на российский рынок новую модель — T-Rex Ultra 2. Это…
Представлены умные часы Amazfit Active Max…
Amazfit представляет на российском рынке новые умные часы Amazfit Active Max, входящие в серию Amazfit Ac…
Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 оценили в 42 доллара…
Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих фитнес-браслетов моделью Band 11, которая оценена на дебю…
Представлены умные часы Xiaomi Watch S5…
Компания Xiaomi объявила о выпуске умных часов Watch S5, которые могут похвастаться корпусом из нержавеющ…
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколенияОбзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
