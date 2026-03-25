Умные часы POLAR Street X оценили в 250 долларов

Компания POLAR пополнила ассортимент смарт-часов моделью Street X, которая предназначен для любителей спорта и активного образа жизни. Новинка характеризуется 1,28-дюймовым экраном AMOLED с защитным стеклом Gorilla Glass 3, корпусом из прочного полимера массой 48 граммов, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемостью уровня WR50, поддержкой 170 видов активности, фирменными технологиями анализа тренировок Training Load Pro и восстановления Nightly Recharge, отслеживанием сна, измерением частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма и температуры кожи, автономностью до 10 дней, системой POLAR Precision Prime с оптическим датчиком сердечного ритма, LED-фонариком и GPS-модулем с поддержкой компаса и барометра. Цена часов составляет 250 долларов или евро в зависимости от региона продаж.