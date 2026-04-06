Часы Casio PRO TREK PRW-69Y-1 оценили в 300 долларов

Компания Casio представила защищенные часы PRO TREK – PRW-69Y-1 и PRW-69YB-3, которые имеют в своем оснащении корпус из нержавеющей стали и биооснованной смолы с габаритами 52,5:46,4:13,8 мм и массой 73 грамма. Новинка также характеризуется огнестойкостью, кованым безелем с IP-покрытием, двухслойным Duplex LCD-экраном с отображением графики компаса и цифровых данных, LED-подсветкой, набором датчиком Triple Sensor для измерения направления (до 1°), высоты (-700 до 10 000 метров), атмосферного давления (от 260 до 1100 гПа ) и температуры, водонепроницаемостью до 100 метров, зарядкой Tough Solar, автономностью до 26 месяцев с активированным энергосбережением и синхронизацией времени Multiband 6. Часы отличаются ремешками Dura Soft и CORDURA re/cor из резины с армированием целлюлозными нановолокнами и прочной ткани соответственно. Цена новинок на дебютном японском рынке составляет эквивалент 300 долларов.