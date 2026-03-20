Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами

Компактная упаковка с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, ремешок, руководство пользователя и гарантийный талон.
Часы необычно удобны, за счет легкого веса и узкого ремешка они не остаются незаметными и во время длительных тренировок. Сам ремешок выполнен из гипоаллергенного силикона, перфорирован. Поверхность запястья под ним не запотевает. Используется распространённый тип замка, проблем с подбором аксессуаров для них не будет.
Сапфировое стекло устойчиво к появлению царапин. Выводимое изображение на них хорошо читается и при прямом солнечном свете.
Четыре навигационные кнопки, распределены по краям корпуса, по две с каждой из сторон. Поверхность кнопок текстурирована и их местоположение определяется слепым методом.
С помощью них можно запускать системное меню, список виджетов, тренировку, список приложений. Хороший вариант взаимодействия с интерфейсом, особенно при эксплуатации под дождем, снегом или во время плавания на открытой воде. А плавать в них можно в бассейне, на открытой пресной воде, принимать душ. Степень водонепроницаемости 5 АТМ.
На внутренней стороне по центру небольшой выступ с группой датчиков (BioTracker 6.0 PPG Sensor). Внутри корпуса акселерометр, барометрический высотомер, геомагнетизм, гироскоп, датчик температуры и внешней освещенности. Пара металлических контактов, используется тот же тип зарядного устройства с магнитным креплением.
У Amazfit Active 3 Premium встроенный микрофон и динамик, используемые для громкой связи, вывода уведомлений.
Часы оснащены AMOLED экраном с яркостью 3000 нит. Диагональ 1.32 дюйма с разрешением 466х466 пикселей. Изображение контрастное и яркое,
Три кольца отображают количество пройденный шагов, оценку BIOCHARGE и процент нагрузки. Для оценки используется уровень сердечного ритма, время активности и отдыха. Опираясь на эти данные можно корректировать свои привычки, увеличить темп или длительность тренировок, обратить внимание на необходимость отдыха.
Есть встроенный тренер, который позволяет составить персонализированную программу. Это план для бега с повышением производительности или подготовки к предстоящему марафону. Базовый план с применением силы искусственного интеллекта. Подробно оценивается сон и его зоны. Отслеживание гипоапноэ и частоты дыхания во время сна. При наличии проблем со сном предлагаются рекомендации или прослушивание расслабляющей музыки, снижающей уровень стресса.
В разделе настроек для часов доступен выбор циферблатов, дополнительные приложения. Управление монитором сердечного ритма в течение дня, во время сна. Включение автоматического мониторинга уровня кислорода в крови. Мониторинг уровня стресса. Активность каждого из типов данных можно регулировать, автоматический и частый замер сократит время автономной работы, ручное наоборот продлит. Отдельно отмечу момент, который мне очень понравился, это подробные подсказки в каждом из разделов. С ними проще освоится, само приложение подсказывает как улучшить свои результаты.
Эта опция полезна при передвижении по пересеченной местности, подготовке и последующем использовании во время бега, пеших прогулок или движения на велосипеде. Точность позиционирования высокая, используется 6 спутниковых систем.
Удовлетворяют потребности начинающих пользователей, которые только планируют начинать бегать, тех кто уже бегает несколько раз в неделю, так и тех кто нацеливается на получение улучшенных результатов. При чем в отличие от профессиональных часов, которые стоят заметно дороже, здесь порог вхождения ниже, проще освоится, а набор данных серьезен. В частности часы могут отслеживать во время тренировки нахождение в кардиозоне. Точность определения частоты сердечного ритма высокая.