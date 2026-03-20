Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами

Не так давно мы знакомились с новым поколением умных часов по результатам тестирования которого опубликовали детальный материал по Amazfit Active Max . Сегодня продолжая изучение линейки 2026 года детально рассмотрим Amazfit Active 3 Premium, ориентированные на любителей комбинированных тренировок, начинающих бегунов и любителей активного образа жизни. Данная модель поддерживает ключевые беговые метрики, умеет подготавливать персонализированные рекомендации и тренировочные планы, а также имеет встроенную GPS-навигацию для детализированных показателей бега и построения маршрута для тренировок с оффлайн картами. Все это со вкусным ценником.

Комплектация

Компактная упаковка с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, ремешок, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Есть отличия от ранее изученной модели: вес 38 против 39 грамм, ширина ремешка 20 мм против 22 мм, сапфировое стекло против закаленного, диагональ экрана 1.32 против 1.5 дюймов. При этом перед нами выверенная классика в корпусе круглой формы из стали и если Active Max более «мужские», Active 3 Premium изящнее.

Часы необычно удобны, за счет легкого веса и узкого ремешка они не остаются незаметными и во время длительных тренировок. Сам ремешок выполнен из гипоаллергенного силикона, перфорирован. Поверхность запястья под ним не запотевает. Используется распространённый тип замка, проблем с подбором аксессуаров для них не будет.

Сапфировое стекло устойчиво к появлению царапин. Выводимое изображение на них хорошо читается и при прямом солнечном свете.

Четыре навигационные кнопки, распределены по краям корпуса, по две с каждой из сторон. Поверхность кнопок текстурирована и их местоположение определяется слепым методом.

С помощью них можно запускать системное меню, список виджетов, тренировку, список приложений. Хороший вариант взаимодействия с интерфейсом, особенно при эксплуатации под дождем, снегом или во время плавания на открытой воде. А плавать в них можно в бассейне, на открытой пресной воде, принимать душ. Степень водонепроницаемости 5 АТМ.

На внутренней стороне по центру небольшой выступ с группой датчиков (BioTracker 6.0 PPG Sensor). Внутри корпуса акселерометр, барометрический высотомер, геомагнетизм, гироскоп, датчик температуры и внешней освещенности. Пара металлических контактов, используется тот же тип зарядного устройства с магнитным креплением.

У Amazfit Active 3 Premium встроенный микрофон и динамик, используемые для громкой связи, вывода уведомлений.

Приложение

Часы оснащены AMOLED экраном с яркостью 3000 нит. Диагональ 1.32 дюйма с разрешением 466х466 пикселей. Изображение контрастное и яркое,Часы для эксплуатации потребуют проведение сопряжения и настройки через фирменное приложение. Для получения всех возможностей, включая Zepp Flow, необходимо при регистрации выбрать сторонний регион - Индию или Бразилию. После соединения предложено было обновить версию прошивки до актуальной. Интерфейс приложения хорошо структурирован, основной акцент на вывод данных по активности и тренировка. Высокая плотность пикселей с четким интерфейсом, ровным шрифтом.

Три кольца отображают количество пройденный шагов, оценку BIOCHARGE и процент нагрузки. Для оценки используется уровень сердечного ритма, время активности и отдыха. Опираясь на эти данные можно корректировать свои привычки, увеличить темп или длительность тренировок, обратить внимание на необходимость отдыха.

Есть встроенный тренер, который позволяет составить персонализированную программу. Это план для бега с повышением производительности или подготовки к предстоящему марафону. Базовый план с применением силы искусственного интеллекта. Подробно оценивается сон и его зоны. Отслеживание гипоапноэ и частоты дыхания во время сна. При наличии проблем со сном предлагаются рекомендации или прослушивание расслабляющей музыки, снижающей уровень стресса.

Оффлайн карты

В разделе настроек для часов доступен выбор циферблатов, дополнительные приложения. Управление монитором сердечного ритма в течение дня, во время сна. Включение автоматического мониторинга уровня кислорода в крови. Мониторинг уровня стресса. Активность каждого из типов данных можно регулировать, автоматический и частый замер сократит время автономной работы, ручное наоборот продлит. Отдельно отмечу момент, который мне очень понравился, это подробные подсказки в каждом из разделов. С ними проще освоится, само приложение подсказывает как улучшить свои результаты.Важной возможностью Amazfit Active 3 Premium является загрузки оффлайн карты в приложении ZEPP. Пользователь выбирает участок на карте, который будет загружен в память часов. Объем встроенной памяти 4 Гбайт. На карте можно просматривать маршрут для выполнения тренировки без наличия постоянного соединения со смартфоном.

Тренировки

Эта опция полезна при передвижении по пересеченной местности, подготовке и последующем использовании во время бега, пеших прогулок или движения на велосипеде. Точность позиционирования высокая, используется 6 спутниковых систем.Умные часы поддерживают более 160 различных режимов. Здесь есть как базовые – бег, ходьба, беговая дорожка, силовые тренировки. Так и много менее распространённых – теннис, пиклбол, пилатес, сноуборд и лыжи. Помимо учета статистики по количеству шагов, времени, сердечного ритма, учитывает уровень кислорода в крови (VO2 max с оценкой аэробной подготовленности), лактатный порог, частота вращения педалей велосипеда или велотренажера, оценка техники бега.

Интерфейс

Удовлетворяют потребности начинающих пользователей, которые только планируют начинать бегать, тех кто уже бегает несколько раз в неделю, так и тех кто нацеливается на получение улучшенных результатов. При чем в отличие от профессиональных часов, которые стоят заметно дороже, здесь порог вхождения ниже, проще освоится, а набор данных серьезен. В частности часы могут отслеживать во время тренировки нахождение в кардиозоне. Точность определения частоты сердечного ритма высокая.Пример интерфейса. Взаимодействие с ним с помощью сенсора или механических кнопок.

Автономная работа

Итоги

Встроенный аккумулятор с емкостью 365 мАч дает до 12 дней автономной работы в зависимости от выставленных настроек и частоты контроля параметров организма с помощью датчика, яркости экрана и использования режима Always-on-Display. На моем сценарии с интервальными тренировками, высокой яркостью экрана, автоматической активации экрана поворотом руки, уведомлениями с приложений выходило около 7-8 дней. Те же Galaxy Watch за это же время и в том же сценарии заряжались 3 раза, а Apple Watch ежедневно.– умные часы для бега с оффлайн картами, ярким AMOLED-экраном с защитным сапфировым стеклом, выполненные в корпусе из нержавеющей стали. ИИ-тренер Zepp Coach с персонализированным составлением планов, беговые метрики и помощь в восстановлении после тренировок, 4 Гбайт памяти для карт и приложений, до 12 дней автономной работы, точная работа датчиков, перфорированный ремешок из силикона, влагозащита 5 АТМ.