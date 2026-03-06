Представлены часы Casio G-Shock GM-H5600

Компания Casio пополнила ассортимент гибридных часов моделью G-Shock GM-H5600, которая оценена на дебютном японском рынке в эквивалент 335 долларов. Часы оснащаются металлическим корпусом массой 63 грамма, несколькими датчиками с функциями мониторинга здоровья, включая круглосуточное отслеживание пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), трехосевым акселерометром подсчета шагов и анализа активности, мониторингом качества сна, адаптером беспроводной связи Bluetooth для работы с фирменным приложением Watches, временем автономной работы до 35 часов с включенным датчиками или до одного месяца в обычном режиме, поддержкой солнечной подзарядки и водонепроницаемостью уровня 20 ATM.

