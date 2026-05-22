Часы HONOR Watch 6 Plus получит яркий экран

Компания HONOR раскрыла параметры умных часов Watch 6 Plus, которые будут представлены в Китае уже 25 мая. Производитель подтвердил наличие корпуса толщиной 10,8 мм и массой 41 грамм, расцветок Fly Blue, Racing Grey, Twilight Brown и Shadow Black, ремешка с текстурой, 1,46-дюймового AMOLED-экрана с пиковой яркостью 3000 нит, батареи ёмкостью 1000 мАч с автономностью до 35 дней в энергосберегающем режиме, до 17 дней при обычной работе и до 42 часов с активированным GPS часы, 120 спортивных режимов, функцией мониторинга пульса, продолжительности тренировок и интенсивности нагрузок, нового GNSS-чипа с двухдиапазонной шестиспутниковой навигацией и модуля NFC с поддержкой оплаты через Alipay.