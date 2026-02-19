Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?

Не так давно линейка носимых умных устройств компании Amazfit пополнилась новыми смарт-часами Active Max с оффлайн картами и встроенной GPS-навигацией, предустановленными 170 спортивными режимами, 1.5-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 кд/м2, 4 Гбайт встроенной памяти для загрузки карт, приложений и подкастов, встроенным ИИ-помощником. Для них заявлено до 25 дней автономной работы, непрерывное отслеживание сердечного ритма, автоматическое определение зон сердечного ритма и максимальной частоты сердечных сокращений, встроенный динамик и возможность подключения к Bluetooth наушникам и другим аксессуарам, передача данных в сервисы Google Fit, Strava, Relive. Серьезная заявка на рынке умных часов с оффлайн картами, предложения от конкурентов стоят заметно дороже.

Обзор и тесты Amazfit Active Max

Комплектация

Поставляется в упаковке с изображением часов и данными по техническим характеристикам. Внутри часы зафиксированы на жесткой подложке, в комплекте силиконовый ремешок, зарядное устройство, документация.

комплектация Amazfit Active Max

Внешний вид

Корпус устройства сохранил преемственность с ранее известными Amazfit Active 2R, но модель Amazfit Active Max ощутимо выделяется премиальным исполнением. Это классика с идеальными пропорциями: круглый дисплей и использование высококачественных материалов. Основа выполнена из прочного алюминиевого сплава.

внешний вид Amazfit Active Max

Передняя панель полностью отдана под активную зону экрана, защищенную стеклом с повышенной устойчивостью к царапинам и повреждениям. Дополнительно присутствуют олеофобное и антибликовое покрытия, которые улучшают практичность и комфорт использования устройства.

внешний вид Amazfit Active Max

На правой грани корпуса расположены две металлические механические кнопки с текстурированным покрытием, что упрощает их использование на ощупь. Между кнопками находится микрофон, а на противоположной стороне размещен встроенный динамик.

внешний вид Amazfit Active Max

Звук из динамика используется для голосовых уведомлений во время тренировок, сообщений от искусственного интеллекта, а также для функции громкой связи. Громкость достаточна для комфортного восприятия всей необходимой информации.

внешний вид Amazfit Active Max

Внутренняя часть корпуса изготовлена из пластика с матовым покрытием. В центре находится выступающий элемент с комплексом датчиков для мониторинга здоровья, а рядом расположены два медных контакта для подключения к магнитному зарядному устройству, что обеспечивает надежное соединение при зарядке.

внешний вид Amazfit Active Max

Часы комплектуются силиконовым ремешком с перфорированной структурой и удобным быстросъемным креплением. Перфорация улучшает вентиляцию под ремешком во время тренировок, предотвращая запотевание кожи. Широкий диапазон регулировки позволяет с легкостью настроить ремешок под индивидуальный обхват запястья.

внешний вид Amazfit Active Max

Устройство обладает степенью водонепроницаемости 5 бар, что делает его подходящим для тренировок, приема душа и плавания в бассейне с пресной водой.

Экран

Диагональ экрана составляет 1,5 дюйма с разрешением 480x480 пикселей и плотностью 323 PPI, что обеспечивает четкое отображение даже мелких шрифтов. В основе дисплея лежит AMOLED-матрица с яркостью в 3000 нит.

экран Amazfit Active Max

Благодаря этому изображение остается прекрасно различимым даже под прямым солнечным светом, не бликует и не теряет четкости. Устройство также поддерживает функцию Always-on-Display для удобства использования.

экран Amazfit Active Max

Софт

Как и любые умные часы они потребуют предварительная настройка с помощью приложения. Проводится в Zepp Health, доступном на iOS и Android. Для того чтобы получить доступ ко всем возможностям при регистрации будет оптимально указать регион для аккаунта в Бразилии или США. Это сделать просто и без дополнительных инструментов можно провести в России, интерфейс при этом будет на русском. Так получаем доступ к возможности установки приложения Zepp Flow с зачитыванием уведомлений от выбранных приложений, отправки голосовых запросов.

софт Amazfit Active Max

В главном окне данные по пройденным за день шагам, оценка Biocharge, нагрузки на организм. Отслеживание метрик, фаз сна, прогресс для получения достижений/ачивок, запись калоража за день, веса. Изменение интервалов времени по всем типам данных. По каждому типу данных и метрик есть подробные подсказки. Во вкладке «тренировки» есть журнал с результатами последней, а также можно начать новый план.

софт Amazfit Active Max

Запуск отслеживания выбранного типа тренировок, тут более 160 режимов. Создание маршрута для пробежек, прогулок, езда на велосипеде и др. Ставим точки начала маршрута,финала и промежуточные. Для всего пути отобразится перепад высот и общее расстояние. Есть раздел с достижениями. Это некий аналог ачивок из Steam, система стимулирующая выполнять больше активности в течение дня, больше контролировать здоровья и корректировать привычки. При этом приложение также позволяет экспортировать получаемые данные в другие популярные приложения, такие как Starva и Google Fit.

софт Amazfit Active Max

В разделе управления часами можно загрузить дополнительные циферблаты и приложения. Задать параметры работы монитора здоровья, уведомления от выбранных приложений, настроить базовые параметры часов, управлять списком программ и списком быстрого доступа, зона пульса. Обновить прошивку.

Оффлайн карты

С помощью приложения Zepp Health в Amazfit Active Max можно загрузить оффлайн карты выбранных участков. Так не будет заниматься лишняя память, а будут только нужные участки. Качество отслеживания местоположения, скорости у тестируемых часов высокое. Приложение мгновенно находит спутники и точно отслеживает ваш маршрут во время бега и движения. Это дает дополнительный и удобный инструмент для повышения точности тренировок, а также возможность использовать часы без телефона в кармане.

оффлайн карты Amazfit Active Max

Искусственный интеллект

В часах активно применяются технологии ИИ, как отмечал выше, для доступа к ним из России нужно будет при регистрации указать определенные регионы для учетной записи. На момент тестирования команды можно было подавать на русском языке, часы автоматически переводили запрос на английский язык и выводили результат. Например, можно запросить погоду, рецепт или другую информацию из сети. Также можно преобразовать текст в речь, отвечать на входящие сообщения, добавить событие в календарь. В связке c Android смартфоном можно отвечать на входящие сообщения и при помощи клавиатуры с русским языком.

искусственный интеллект Amazfit Active Max

Спортивные режимы и датчики

Как и отмечал, тут большая библиотека спортивных режимов. Я их использовал в течение месяца, преимущественно запускал бег и ходьбу в помещении и на улице. При езде на склоне запускал режим отслеживания – сноубординг.

спортивные режимы Amazfit Active Max

Отдельно отмечу создание плана тренировки при помощи ИИ. Приложение может помочь составить оптимальный набор тренировок перед важными событиями, например, летние марафоны в городе на большие расстояния, или повысить качество уже достигнутых результатов. Тут будут учитываться как личные предпочтения в процессе настройки, так и уже собранные данные за последние 6 дней. Все доступно на старте, без дополнительных платных подписок.

спортивные режимы Amazfit Active Max

Помимо сбора общих данных активности во время занятий, часы точно отслеживают пульс. Можно собирать данные интервалами времени или непрерывно для контроля нахождения в заданной кардиозоне. При сравнении с внешним датчиком было небольшое расхождение в данных, но не критичное.

спортивные режимы Amazfit Active Max

Отслеживание пульса также идет для повышения качества оценки сна. В этот же период оценивает уровень стресса. Определение фаз сна в виде графика и рекомендации.

Автономность

За автономную работу в Amazfit Active Max отвечает аккумулятор с емкостью 658 мАч. Я тестировал часы в течение длительного времени, по наблюдениям получил следующие результаты:
  • при активном AOD и яркости экрана выше среднего уровня за сутки уходит около 10%,
  • с отключенным AOD и яркости экрана выше среднего уровня уходит в среднем 5%,
  • с постоянным отслеживанием GPS и отображением карты разряжаются примерно в среднем за 18 часов,
  • на скорость разрядки также будет влиять активность вывода уведомлений от приложений и частота использования Bluetooth в режиме громкой связи или прослушивания музыки.
На выходе получаем от 7 до 25 дней автономной работы в зависимости от сценария эксплуатации. Если вы не спортсмен и не проводите большую часть дня в тренировках, это около 2 недель. Для такого оснащения (яркий экран, отслеживание параметров здоровья и сна, вывод оффлайн карт) результаты автономной работы отличные.

автономность Amazfit Active Max

Итоги

Amazfit Active Max на сегодняшний день одна из самых доступных моделей умных часов с оффлайн картографией и AMOLED дисплеем. Производителю удалось сделать серьезную заявку в этом сегменте, предложив сочетание качественного внешнего исполнения и серьезного внутреннего оснащения. Корпус из алюминиевого сплава, перфорированный силиконовый ремешок, AMOLED с яркостью 3000 нит, до 25 дней автономной работы, мониторинг здоровья, совместимость с внешними датчиками, 4 Гбайт встроенной памяти под приложения, карты и музыку, спортивные режимы, продвинутая экосистема Zepp с ИИ. Из пожеланий хотелось бы видеть сапфир и поддержку беспроводной зарядки, но тут все индивидуально плюс это повысит стоимость.
Часы Garmin Tactix 8 Cerakote Edition оценили в 1600 долларо…
Компания Garmin пополнила ассортимент тактических умных часов моделью Tactix 8 Cerakote Edition, которые …
Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 Pro показали на рендерах…
Профильное издание WinFuture поделилось изображениями и подробностями о параметрах фитнес-браслета HUAWEI…
Представлены умные часы Amazfit Active Max…
Amazfit представляет на российском рынке новые умные часы Amazfit Active Max, входящие в серию Amazfit Ac…
Часы OPPO Watch X3 засветились в сети …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание умных часов OPPO Watch X3, которые еще не …
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED…
Умные часы realme Watch 5 оснащены контрастным AMOLED-экраном с диагональю 1.97 дюймов, аккумулятором 460…
Часы Casio G-SHOCK GA-2100K оценили в 125 долларов …
Компания Casio объявила о выпуске серии аналогово-цифровых часов G-SHOCK GA-2100K, которая состоит из мод…
Casio выпустила четыре новые модели часов G-Shock…
Компания Casio пополнила ассортимент часов G-Shock моделями GM-110YRA-8JF, GM-2100YRA-8JF, GM-5600YRA-8JF…
Представлены смарт-часы Amazfit Active Max …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Active Max, которая оценена в 170 долларов. Но…
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor