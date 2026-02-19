Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?

Не так давно линейка носимых умных устройств компании Amazfit пополнилась новыми смарт-часами Active Max с оффлайн картами и встроенной GPS-навигацией, предустановленными 170 спортивными режимами, 1.5-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 кд/м2, 4 Гбайт встроенной памяти для загрузки карт, приложений и подкастов, встроенным ИИ-помощником. Для них заявлено до 25 дней автономной работы, непрерывное отслеживание сердечного ритма, автоматическое определение зон сердечного ритма и максимальной частоты сердечных сокращений, встроенный динамик и возможность подключения к Bluetooth наушникам и другим аксессуарам, передача данных в сервисы Google Fit, Strava, Relive. Серьезная заявка на рынке умных часов с оффлайн картами, предложения от конкурентов стоят заметно дороже.

Комплектация

Поставляется в упаковке с изображением часов и данными по техническим характеристикам. Внутри часы зафиксированы на жесткой подложке, в комплекте силиконовый ремешок, зарядное устройство, документация.

Внешний вид

Корпус устройства сохранил преемственность с ранее известными Amazfit Active 2R , но модель Amazfit Active Max ощутимо выделяется премиальным исполнением. Это классика с идеальными пропорциями: круглый дисплей и использование высококачественных материалов. Основа выполнена из прочного алюминиевого сплава.

Передняя панель полностью отдана под активную зону экрана, защищенную стеклом с повышенной устойчивостью к царапинам и повреждениям. Дополнительно присутствуют олеофобное и антибликовое покрытия, которые улучшают практичность и комфорт использования устройства.

На правой грани корпуса расположены две металлические механические кнопки с текстурированным покрытием, что упрощает их использование на ощупь. Между кнопками находится микрофон, а на противоположной стороне размещен встроенный динамик.

Звук из динамика используется для голосовых уведомлений во время тренировок, сообщений от искусственного интеллекта, а также для функции громкой связи. Громкость достаточна для комфортного восприятия всей необходимой информации.

Внутренняя часть корпуса изготовлена из пластика с матовым покрытием. В центре находится выступающий элемент с комплексом датчиков для мониторинга здоровья, а рядом расположены два медных контакта для подключения к магнитному зарядному устройству, что обеспечивает надежное соединение при зарядке.

Часы комплектуются силиконовым ремешком с перфорированной структурой и удобным быстросъемным креплением. Перфорация улучшает вентиляцию под ремешком во время тренировок, предотвращая запотевание кожи. Широкий диапазон регулировки позволяет с легкостью настроить ремешок под индивидуальный обхват запястья.

Экран

Устройство обладает степенью водонепроницаемости 5 бар, что делает его подходящим для тренировок, приема душа и плавания в бассейне с пресной водой.Диагональ экрана составляет 1,5 дюйма с разрешением 480x480 пикселей и плотностью 323 PPI, что обеспечивает четкое отображение даже мелких шрифтов. В основе дисплея лежит AMOLED-матрица с яркостью в 3000 нит.

Благодаря этому изображение остается прекрасно различимым даже под прямым солнечным светом, не бликует и не теряет четкости. Устройство также поддерживает функцию Always-on-Display для удобства использования.

Софт

Как и любые умные часы они потребуют предварительная настройка с помощью приложения. Проводится в Zepp Health, доступном на iOS и Android. Для того чтобы получить доступ ко всем возможностям при регистрации будет оптимально указать регион для аккаунта в Бразилии или США. Это сделать просто и без дополнительных инструментов можно провести в России, интерфейс при этом будет на русском. Так получаем доступ к возможности установки приложения Zepp Flow с зачитыванием уведомлений от выбранных приложений, отправки голосовых запросов.

В главном окне данные по пройденным за день шагам, оценка Biocharge, нагрузки на организм. Отслеживание метрик, фаз сна, прогресс для получения достижений/ачивок, запись калоража за день, веса. Изменение интервалов времени по всем типам данных. По каждому типу данных и метрик есть подробные подсказки. Во вкладке «тренировки» есть журнал с результатами последней, а также можно начать новый план.

Запуск отслеживания выбранного типа тренировок, тут более 160 режимов. Создание маршрута для пробежек, прогулок, езда на велосипеде и др. Ставим точки начала маршрута,финала и промежуточные. Для всего пути отобразится перепад высот и общее расстояние. Есть раздел с достижениями. Это некий аналог ачивок из Steam, система стимулирующая выполнять больше активности в течение дня, больше контролировать здоровья и корректировать привычки. При этом приложение также позволяет экспортировать получаемые данные в другие популярные приложения, такие как Starva и Google Fit.

Оффлайн карты

В разделе управления часами можно загрузить дополнительные циферблаты и приложения. Задать параметры работы монитора здоровья, уведомления от выбранных приложений, настроить базовые параметры часов, управлять списком программ и списком быстрого доступа, зона пульса. Обновить прошивку.С помощью приложения Zepp Health в Amazfit Active Max можно загрузить оффлайн карты выбранных участков. Так не будет заниматься лишняя память, а будут только нужные участки. Качество отслеживания местоположения, скорости у тестируемых часов высокое. Приложение мгновенно находит спутники и точно отслеживает ваш маршрут во время бега и движения. Это дает дополнительный и удобный инструмент для повышения точности тренировок, а также возможность использовать часы без телефона в кармане.

Искусственный интеллект

В часах активно применяются технологии ИИ, как отмечал выше, для доступа к ним из России нужно будет при регистрации указать определенные регионы для учетной записи. На момент тестирования команды можно было подавать на русском языке, часы автоматически переводили запрос на английский язык и выводили результат. Например, можно запросить погоду, рецепт или другую информацию из сети. Также можно преобразовать текст в речь, отвечать на входящие сообщения, добавить событие в календарь. В связке c Android смартфоном можно отвечать на входящие сообщения и при помощи клавиатуры с русским языком.

Спортивные режимы и датчики

Как и отмечал, тут большая библиотека спортивных режимов. Я их использовал в течение месяца, преимущественно запускал бег и ходьбу в помещении и на улице. При езде на склоне запускал режим отслеживания – сноубординг.

Отдельно отмечу создание плана тренировки при помощи ИИ. Приложение может помочь составить оптимальный набор тренировок перед важными событиями, например, летние марафоны в городе на большие расстояния, или повысить качество уже достигнутых результатов. Тут будут учитываться как личные предпочтения в процессе настройки, так и уже собранные данные за последние 6 дней. Все доступно на старте, без дополнительных платных подписок.

Помимо сбора общих данных активности во время занятий, часы точно отслеживают пульс. Можно собирать данные интервалами времени или непрерывно для контроля нахождения в заданной кардиозоне. При сравнении с внешним датчиком было небольшое расхождение в данных, но не критичное.

Автономность

при активном AOD и яркости экрана выше среднего уровня за сутки уходит около 10%,

с отключенным AOD и яркости экрана выше среднего уровня уходит в среднем 5%,

с постоянным отслеживанием GPS и отображением карты разряжаются примерно в среднем за 18 часов,

на скорость разрядки также будет влиять активность вывода уведомлений от приложений и частота использования Bluetooth в режиме громкой связи или прослушивания музыки.

Отслеживание пульса также идет для повышения качества оценки сна. В этот же период оценивает уровень стресса. Определение фаз сна в виде графика и рекомендации.За автономную работу в Amazfit Active Max отвечает аккумулятор с емкостью 658 мАч. Я тестировал часы в течение длительного времени, по наблюдениям получил следующие результаты:На выходе получаем от 7 до 25 дней автономной работы в зависимости от сценария эксплуатации. Если вы не спортсмен и не проводите большую часть дня в тренировках, это около 2 недель. Для такого оснащения (яркий экран, отслеживание параметров здоровья и сна, вывод оффлайн карт) результаты автономной работы отличные.

Итоги

Amazfit Active Max на сегодняшний день одна из самых доступных моделей умных часов с оффлайн картографией и AMOLED дисплеем. Производителю удалось сделать серьезную заявку в этом сегменте, предложив сочетание качественного внешнего исполнения и серьезного внутреннего оснащения. Корпус из алюминиевого сплава, перфорированный силиконовый ремешок, AMOLED с яркостью 3000 нит, до 25 дней автономной работы, мониторинг здоровья, совместимость с внешними датчиками, 4 Гбайт встроенной памяти под приложения, карты и музыку, спортивные режимы, продвинутая экосистема Zepp с ИИ. Из пожеланий хотелось бы видеть сапфир и поддержку беспроводной зарядки, но тут все индивидуально плюс это повысит стоимость.