Часы TECNO Watch Neo выпустили в России

Компания TECNO выпустила в российскую продажу умные часы Watch Neo, которые оценены в 6 тысяч рублей. Новинка получила 1,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466:466 точек и максимальной яркостью 1000 кд/м², металлическим корпусом с размерами 47,5:24:11,6 мм и массой 44 грамма, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью до 1,5 метра в течение 30 минут, адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi, виброоповещениями, дистанционным управлением камерой смартфона, голосовым ассистентом, операционной системой RTOS, 100 режимами тренировок, батареей ёмкостью 300 мАч с автономностью до 240 часов в обычном режиме и до 960 часов в режиме в энергосберегающем режиме, а также 32 ГБ встроенной памяти.