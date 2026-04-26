Часы Rogbid SpinX оценили в 50 долларов

Компания Rogbid объявила о выпуске смарт-часов SpinX, главной особенностью которых стала батарея ёмкостью 1100 мАч. Она позволяет устройству проработать до 40 дней в обычном режиме или до 100 дней в режиме ожидания. Новинка также характеризуется колесом прокрутки, 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек и 99,5-процентным покрытием цветовой палитры Adobe RGB, фонариком с тремя режимами работы, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с возможностью управления звонками, управлением музыкой и уведомлениями, датчиками для постоянного мониторинга пульса и уровня кислорода в крови, отслеживанием качества сна, 100 режимами тренировок, компасом, водонепроницаемостью уровня 3ATM и прочностью корпуса по стандарту MIL-STD-810H. Цена часов составляет 50 долларов.

