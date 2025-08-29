Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией

Не так давно DT NO.1 пополнили линейку умных часов выпустив продвинутые KKTICK Tank T5 с поддержкой автономной картографии и GPS-отслеживанием тренировок с расширенным сбором данных. Новинка выполнена в корпусе с водонепроницаемостью 3ATM, устойчивым к падению, низким и высоким температурам. Они конкурируют с топовыми часами Garmin, Suunto, Samsung и Apple Watch Pro, расширяя сценарии эксплуатации и не ограничивая их только замером пройденных шагов.

Обзор KKTICK Tank T5

Комплектация

комплектация KKTICK Tank T5

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям исполнения. В комплект входит два дополнительных ремешка, зарядный кабель с магнитным креплением, руководство пользователя.

комплектация KKTICK Tank T5

Внешний вид

Доступны в часы в двух вариантах цветового исполнения корпуса. Выполнены в корпусе классической круглой формы из стали.

внешний вид KKTICK Tank T5

Цельнометаллический и габаритный. Здесь полноценная защита от воды на 3 ATM и IP69K, позволяя полноценно эксплуатировать под воздействием дождя, грязи и позволяя проводить короткие периоды погружения. Сертификация MIL-STD-810H с 28 строгими испытаниями.

внешний вид KKTICK Tank T5

На правой грани две механические кнопки с декоративной вставкой из металла синего цвета. Кнопки нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные нажатия во время ношения. Также взаимодействие с интерфейсом осуществляется с помощью сенсорного слоя.

внешний вид KKTICK Tank T5

Лицевая сторона с защитным стеклом Gorilla Glass, устойчивое к появлению царапин. Есть олеофобное и антибликовое покрытия. Дополнительная защита за счет того что экран немного притоплен относительно боковой рамки.

внешний вид KKTICK Tank T5

Внутренняя часть KKTICK Tank T5 выполнена из пластика с матовым покрытием. В центральной части выступ с набором датчиков контроля параметров здоровья. Четыре металлических контакта для соединения с комплектным зарядным кабелем с фиксацией при помощи магнитов. В этой модели через них не только идет зарядка, но и поддерживается режим соединения с ПК для передачи файлов. Есть встроенный микрофон и динамик.

внешний вид KKTICK Tank T5

Это используется для загрузки оффлайн-карт нужных стран. Загружаются с отдельной страницы и после распаковки переносятся в память часов, процесс похож на перенос файлов на внешний накопитель. Помимо Windows все также корректно работало на MacOS.

внешний вид KKTICK Tank T5

Для крепления ремешка используется распространённый типоразмер с привычной замковой фиксации. В комплекте помимо ремешка в цвет корпуса есть ярко-оранжевый и из металла.

внешний вид KKTICK Tank T5

Оснащение

Используется AMOLED дисплей с диагональю 1.43 дюйма и разрешения 466х466. Пиковая яркость до 1000 нит, изображение свободно читается под прямыми солнечными лучами. Есть режим Always-on-Display. Выводимые шрифт читается четко, мерцания не замечено.

оснащение KKTICK Tank T5

В основе платформы у KKTICK Tank T5 лежит процессор Actions Semiconductor ATS3085S. Он обрабатывает данные c датчика сердечного ритма Tianyihexin 3691, барометрического датчика MEMSensing MSP880N и GPS-модуля Lodar AG3352B. Здесь расширенная система датчиков параметров контроля параметров здоровья, включающая измерение частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом и отслеживание сна.

оснащение KKTICK Tank T5

В этих часах установлен зарекомендовавший себя навигационный модуль с позиционированием с помощью GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, NavIC и QZSS. Холодный старт с поиском местоположения проходит быстро, навигация точная в городской застройке и пригороде. Работает все без подключения к смартфону и нет необходимости иметь стабильное соединение к интернету, карты всегда остаются доступными, но пользователю предварительно необходимо загрузить нужную страну в память.

оснащение KKTICK Tank T5

Аккумулятор с емкостью 860 мАч в зависимости от сценариев эксплуатации дает до 3 недель на одном заряде. В среднем за сутки теряет от 5 до 15%, на срок работы будет влияет использование AoD, время использования экрана, частоты использования тренировок. Активный мониторинг с помощью GPS также разрядит быстрее, но общее время автономной работы у часов отличное.

Софт

С телефоном соединяются по Bluetooth, необходимо установить приложение Wear Pro, доступное для Android и iPhone. В главном окне выводятся круги активности с количеством шагов, расстоянием, калориями. Последняя тренировка с отображением сводных данных и маршрута. Плитки с данными по времени сна и фазам, пульс, насыщение крови кислородом. Сам набор плиток можно отредактировать.

приложение KKTICK Tank T5

Есть готовые планы тренировок разного типа. Создание собственного плана.

приложение KKTICK Tank T5

Управление часами с выбором приложений, выводящих уведомления, напоминания о необходимости двигаться и принятия жидкости, перенос изображений, конвертирование видео, выбор избранных контактов, будильник, спикерфон, поиск часов. Библиотека с платными и бесплатными циферблатами.

приложение KKTICK Tank T5

Есть ачивки для стимуляции выполнения заданий, упражнений. Своими успехами можно делиться.

Интерфейс

Интерфейс в KKTICK Tank T5 отзывчивый, приложения запускаются быстро, навигация плавная. При первоначальной настройке демонстрируются поддерживаемые жесты. Во время запуска отображается тематическая анимация. Свайпом вниз выводятся системные переключатели.

интерфейс KKTICK Tank T5

Слева можно выставить нужные плитки, с активностью или любые другие. Справа кольца активности и замер пульса.

интерфейс KKTICK Tank T5

Набор приложений, включает более 100 различных спортивных режимов. Для удобства они отсортированы по типу, выбирая один из типов предлагается доступный набор. Включает все от бега, ходьбы и до экзотичных видов спорта. При запуске тренировки на открытом воздухе можно видеть длительность тренировки, пульс, количество шагов, пройденное расстояние. Выводится автономная карта с маршрутом. Можно анализировать темп, корректировать тренировку.

Итоги

KKTICK Tank T5 – одни из самых доступных умных часов с автономной картографией. Точные датчики мониторинга здоровья, длительное время автономной работы, звонки по Bluetooth, более 100 спортивных режима, три ремешка в комплекте, корпус из стали с MIL-STD-810H и IP69K. Перед покупкой стоит иметь в виду габариты, они подойдут только под мужскую руку. Не устроить может встречаемая в приложении реклама.
Официальная страница KKTICK Tank T5
