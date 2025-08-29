Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям исполнения. В комплект входит два дополнительных ремешка, зарядный кабель с магнитным креплением, руководство пользователя.
Цельнометаллический и габаритный. Здесь полноценная защита от воды на 3 ATM и IP69K, позволяя полноценно эксплуатировать под воздействием дождя, грязи и позволяя проводить короткие периоды погружения. Сертификация MIL-STD-810H с 28 строгими испытаниями.
На правой грани две механические кнопки с декоративной вставкой из металла синего цвета. Кнопки нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные нажатия во время ношения. Также взаимодействие с интерфейсом осуществляется с помощью сенсорного слоя.
Лицевая сторона с защитным стеклом Gorilla Glass, устойчивое к появлению царапин. Есть олеофобное и антибликовое покрытия. Дополнительная защита за счет того что экран немного притоплен относительно боковой рамки.
Внутренняя часть KKTICK Tank T5 выполнена из пластика с матовым покрытием. В центральной части выступ с набором датчиков контроля параметров здоровья. Четыре металлических контакта для соединения с комплектным зарядным кабелем с фиксацией при помощи магнитов. В этой модели через них не только идет зарядка, но и поддерживается режим соединения с ПК для передачи файлов. Есть встроенный микрофон и динамик.
Это используется для загрузки оффлайн-карт нужных стран. Загружаются с отдельной страницы и после распаковки переносятся в память часов, процесс похож на перенос файлов на внешний накопитель. Помимо Windows все также корректно работало на MacOS.
Для крепления ремешка используется распространённый типоразмер с привычной замковой фиксации. В комплекте помимо ремешка в цвет корпуса есть ярко-оранжевый и из металла.
В основе платформы у KKTICK Tank T5 лежит процессор Actions Semiconductor ATS3085S. Он обрабатывает данные c датчика сердечного ритма Tianyihexin 3691, барометрического датчика MEMSensing MSP880N и GPS-модуля Lodar AG3352B. Здесь расширенная система датчиков параметров контроля параметров здоровья, включающая измерение частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом и отслеживание сна.
В этих часах установлен зарекомендовавший себя навигационный модуль с позиционированием с помощью GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, NavIC и QZSS. Холодный старт с поиском местоположения проходит быстро, навигация точная в городской застройке и пригороде. Работает все без подключения к смартфону и нет необходимости иметь стабильное соединение к интернету, карты всегда остаются доступными, но пользователю предварительно необходимо загрузить нужную страну в память.
Аккумулятор с емкостью 860 мАч в зависимости от сценариев эксплуатации дает до 3 недель на одном заряде. В среднем за сутки теряет от 5 до 15%, на срок работы будет влияет использование AoD, время использования экрана, частоты использования тренировок. Активный мониторинг с помощью GPS также разрядит быстрее, но общее время автономной работы у часов отличное.
Есть готовые планы тренировок разного типа. Создание собственного плана.
Управление часами с выбором приложений, выводящих уведомления, напоминания о необходимости двигаться и принятия жидкости, перенос изображений, конвертирование видео, выбор избранных контактов, будильник, спикерфон, поиск часов. Библиотека с платными и бесплатными циферблатами.
Есть ачивки для стимуляции выполнения заданий, упражнений. Своими успехами можно делиться.
Слева можно выставить нужные плитки, с активностью или любые другие. Справа кольца активности и замер пульса.
Набор приложений, включает более 100 различных спортивных режимов. Для удобства они отсортированы по типу, выбирая один из типов предлагается доступный набор. Включает все от бега, ходьбы и до экзотичных видов спорта. При запуске тренировки на открытом воздухе можно видеть длительность тренировки, пульс, количество шагов, пройденное расстояние. Выводится автономная карта с маршрутом. Можно анализировать темп, корректировать тренировку.