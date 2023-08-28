Apple начинает массовые поставки iPhone 15 Pro Max

Известный аналитик/инсайдер Минг-Чи Куо поделился подробностями о грядущих смартфонах Apple. По данным источника, уже на этой неделе стартуют массовые поставки iPhone 15 Pro Max. Производитель из Купертино отгрузит примерно 80 миллионов смартфонов линейки iPhone 15 уже в этом году и 250 миллионов iPhone в 2024 году. Аналитик уверен, что Apple опередит Samsung по количеству реализованных смартфонов в 2024 году. Стоит отметить, что в этом году Samsung снизила поставки смартфонов до 220 миллионов штук. Если Apple сохранит темпы отгрузок во второй половине года, то она обгонит корейского производителя уже в этом году.