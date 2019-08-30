Apple начнет продавать запчасти независимым ремонтным мастерским

В четверг Apple заявила, что начнет продавать запчасти, инструменты и руководства по ремонту независимым магазинам, чтобы починить сломанные айфоны. Независимым ремонтным мастерским будут предложены официальные запчасти для постгарантийного ремонта по той же цене, что и уполномоченным поставщикам услуг, таким как Best Buy, которые выполняют гарантийные работы.

Бен Баджарин сказал, что этот шаг может создать для Apple больше возможностей для продажи услуг или аксессуаров.

«Это помогает им получить более доступный продукт в руки большего количества клиентов и увеличивает базу», - сказал Баджарин.

Продажи Apple iPhone снизились за последние два финансовых квартала, но продажи аксессуаров и платных сервисов помогли компенсировать падение доходов.

Независимые магазины давно жаловались на то, что высокие объемы закупок не позволили им выйти из рынка ремонта.

Apple заявила, что в течение года тестировала новую программу ремонта для 20 предприятий в Северной Америке, Европе и Азии. Это не дало график международных запусков.

Программа позволит независимым магазинам устанавливать собственные цены на ремонт и предлагать более дешевые запасные части. Они должны будут вернуть все собранные сломанные детали Apple компании для восстановления или переработки.Она будет бесплатной для магазинов, но они должны будут иметь сертифицированного технического специалиста Apple.