Apple начнет продавать запчасти независимым ремонтным мастерским

2019-08-30, Автор - Adelia ; Продукт - Apple ; [36]
В четверг Apple заявила, что начнет продавать запчасти, инструменты и руководства по ремонту независимым магазинам, чтобы починить сломанные айфоны. Независимым ремонтным мастерским будут предложены официальные запчасти для постгарантийного ремонта по той же цене, что и уполномоченным поставщикам услуг, таким как Best Buy, которые выполняют гарантийные работы.

Бен Баджарин сказал, что этот шаг может создать для Apple больше возможностей для продажи услуг или аксессуаров.

«Это помогает им получить более доступный продукт в руки большего количества клиентов и увеличивает базу», - сказал Баджарин.

Продажи Apple iPhone снизились за последние два финансовых квартала, но продажи аксессуаров и платных сервисов помогли компенсировать падение доходов.

Независимые магазины давно жаловались на то, что высокие объемы закупок не позволили им выйти из рынка ремонта.

Apple заявила, что в течение года тестировала новую программу ремонта для 20 предприятий в Северной Америке, Европе и Азии. Это не дало график международных запусков.

Программа позволит независимым магазинам устанавливать собственные цены на ремонт и предлагать более дешевые запасные части. Они должны будут вернуть все собранные сломанные детали Apple компании для восстановления или переработки.Она будет бесплатной для магазинов, но они должны будут иметь сертифицированного технического специалиста Apple.


Комментарии и отзывы Apple
LG UltraGear 27GL850 IPS с 1 мс...
LG UltraGear 27GL850 IPS с 1 мсLG UltraGear 27GL850 появился в продаже в Германии. ...
Biostar выпускает материнскую плату Raci...
Biostar выпускает материнскую плату RaciПроизводитель из Тайваня пополнила список своих плат выпустив Racing B365GTA. ...
Aorus GeForce RTX 2080 SUPER WaterForce ...
Aorus GeForce RTX 2080 SUPER WaterForce Gigabyte представила модель с жидкостным охлаждением - Aorus GeForce RTX 2080 SUPER WaterForce WB. ...
XFX Radeon RX 5700 XT THICC II...
XFX Radeon RX 5700 XT THICC IIXFX анонсировала Radeon RX 5700 XT THICC II отличающийся впечатляющим дизайном. ...
Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачной...
Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачнойGarmin представляет умные часы серии Fēnix 6. Эти новые высококачественные мультиспортивные часы от Garmi...
Технологии компании AMD для игры Gears 5...
Технологии компании AMD для игры Gears 5Gears 5, следующая грядущая часть в серии видеоигр Gears of War, выходит 10 сентября. ...
Team Group выпускает новые игровые проду...
Team Group выпускает новые игровые продуTEAMGROUP выпускает новые игровые продукты T-FORCE, которых так долго ждали геймеры по всему миру, включа...
Telegram работает над запуском криптовал...
Telegram работает над запуском криптовалTelegram готовится к запуску своей собственной цифровой валюты. Как говорят в New York Times, Gram будет ...


Обзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалямиОбзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалями
Обзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXKОбзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXK
Обзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборкиОбзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборки
Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 смОбзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 см
Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключенияОбзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения
Обзор Mekabolt. Идеальный платформер...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформерНекоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Дос...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. ДосБуквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor