Apple наняла режиссера для съемки фильма на iPhone 13 Pro

Apple уже несколько поколений рекламирует возможности своих iPhone снимать видео профессионального уровня, и для своей последней съемки, Apple наняла известного корейского кинорежиссера Пак Чан Ука. Это кинорежиссер, стоящий за корейским фильмом « Олдбой » 2003 года. Но фильм Apple короткий, длительность его всего составляет 20 минут, и называется «Жизнь — всего лишь сон»
. Это фэнтезийный фильм о боевых искусствах, полностью снятый на iPhone 13 Pro и выложенный на YouTube.
Apple также выпустила короткий клип
, в котором Пак и его команда используют iPhone 13 Pro на стабилизаторах для дополнительной стабилизации. Конечно, команда говорит о кинематографическом режиме iPhone, который искусственно размывает фон позади объекта для более драматичного профессионального вида.