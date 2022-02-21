Apple наняла режиссера для съемки фильма на iPhone 13 Pro Apple уже несколько поколений рекламирует возможности своих iPhone снимать видео профессионального уровня, и для своей последней съемки, Apple наняла известного корейского кинорежиссера Пак Чан Ука. Это кинорежиссер, стоящий за корейским фильмом « Олдбой » 2003 года. Но фильм Apple короткий, длительность его всего составляет 20 минут, и называется Apple уже несколько поколений рекламирует возможности своих iPhone снимать видео профессионального уровня, и для своей последней съемки, Apple наняла известного корейского кинорежиссера Пак Чан Ука. Это кинорежиссер, стоящий за корейским фильмом « Олдбой » 2003 года. Но фильм Apple короткий, длительность его всего составляет 20 минут, и называется «Жизнь — всего лишь сон» . Это фэнтезийный фильм о боевых искусствах, полностью снятый на iPhone 13 Pro и выложенный на YouTube. Apple также выпустила короткий Apple также выпустила короткий клип , в котором Пак и его команда используют iPhone 13 Pro на стабилизаторах для дополнительной стабилизации. Конечно, команда говорит о кинематографическом режиме iPhone, который искусственно размывает фон позади объекта для более драматичного профессионального вида. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 11:03 . Продукт - Apple Комментарии и отзывы Apple

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