Apple не выпускает ИИ-функции, опасаясь падения серверов

Компания Apple выпустила iOS 18 в прошлом месяце, но, к сожалению для многих покупателей техники компании, без ключевых функций — сервисы искусственного интеллекта Apple Intelligence на текущий момент недоступны, так как компания не успела их подготовить, и в релиз они отправятся ближе к марту 2025 года. Но хотя все функции придётся ждать полгода, компания потихоньку выпускает некоторые фишки отдельно от глобального релиза. Например, 28 октября вместе с релизом iOS 18.1 пользователи получат доступ к небольшому перечню нововведений — например, можно будет запрашивать у смартфона написание краткого содержания статьи, редактирования текста и многое другое.

Известный инсайдер из издания Bloomberg утверждает, что Apple не торопится с выпуском обновления, чтобы устранить основные баги и подготовить свои облачные ИИ-серверы к повышению нагрузки. Ведь Apple осознаёт, что все владельцы совместимых устройств немедленно начнут тестировать новые функции на момент выхода обновления, а это может создать крайне высокую нагрузку на серверы компании. Кроме того, инсайдеры напоминают, что уже 1 ноября ожидается релиз новых устройств Apple — нового бюджетного MacBook Pro с 14-дюймовым экраном и чипом M4, премиальных моделей MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов, обновлённого Mac mini с чипами M4 и M4 Pro, обновлённого iMac с чипом M4, а также свежую версию iPad mini. Все эти гаджеты тоже будут поддерживать искусственный интеллект, что, конечно, повысит нагрузку на облако.