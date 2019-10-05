Apple обещает бесплатно отремонтировать iPhone 6s и 6s Plus

Компания Apple запустила новую программу бесплатного негарантийного ремонта. Это акция касается только владельцев смартфонов iPhone 6s и 6s Plus, но не всех.

У небольшого процента владельцев iPhone 6s и 6s Plus выявлен проблемный компонент, из за чего устройство может не включится.