Apple обещает бесплатно отремонтировать iPhone 6s и 6s Plus

Компания Apple запустила новую программу бесплатного негарантийного ремонта. Это акция касается только владельцев смартфонов iPhone 6s и 6s Plus, но не всех.
У небольшого процента владельцев iPhone 6s и 6s Plus выявлен проблемный компонент, из за чего устройство может не включится.
Чтобы проверить, касается ли это вашего устройства введите серийный номер смартфона здесь. После проверки если результат окажется положительном, то вы можете обратиться авторизованный сервисный центр бесплатно, так как Apple будет ремонтировать такие смартфоны бесплатно. Данная акция дефектных iPhone 6s и 6s Plus продлится два года.