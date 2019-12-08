Apple обещала пять новых моделей смартфонов в 2020 году

В следующем году компания Apple будет щедрой и выпустит аж пять новых моделей.

Первым делом ожидается смартфон iPhone SE 2- это смартфон с 4,7-дюймовым дисплеем, дизайном, как у iPhone 8 и чипом A13 Bionic.

Осенью этого же года, компания Apple, представить сразу четыре новинки. Все четыре модели смартфона получат OLED экран и поддержку сети пятого поколения 5G. Первые две модели будут преемниками iPhone 11 Pro и 11 Pro с тройными камерами с ToF-сенсором. А последние две новинки выйдут на смену iPhone 11, они получат камеру попроще.