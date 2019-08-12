Apple обновила AV-адаптер с USB-C

Компания Apple выпустила обновленную версию своего цифрового многопортового адаптера USB-C стоимостью $ 95. Новая модель A2119 поддерживает HDMI 2.0, в отличие от HDMI 1.4b на старом адаптере A1621. Таким образом, он способен обрабатывать 4K при 60 Гц с 15-дюймовыми MacBook Pro, Retina iMac, iMac Pro и iPad Pro. Предшественник поддерживает только до 4K на частоте 30 Гц. Новый адаптер также прекрасно работает с форматами HDR10 и Dolby Vision HDR.

Кроме того, новинка имеет порт USB-A для подключения к флеш-накопителям, камерам и другим устройствам. Это порт USB 3 с максимальной скоростью передачи 5 Гбит / с. Также есть USB-C, который можно использовать для зарядки ноутбука Mac или iPad Pro, когда он подключен к источнику питания USB-C. Это только порт питания, что означает, что вы не можете использовать его для передачи данных или видео.