Apple обновляет Multiport USB-C

Apple незаметно обновила свой официальный многопортовый ключ usb-c, и поэтому компания постепенно прекратит использование старой версии этой обновленной модели. Поддержка HDMI 2.0 является самым большим изменением, поэтому теперь может выводить изображения в разрешении 4K с частотой 60 Гц. Также возможно отображение изображений HDR с помощью многопортового ключа.

Со старым многопортовым ключом соединение было ограничено HDMI 1.4. Разрешение 4K было возможно, но только с частотой обновления 30 Гц. По внешнему виду новый Multiport остался без изменений, а также имеет порты HDMI, USB-A и USB-C на другом конце. Для использования функциональности 4K 60 Гц требуется macOS Mojave 10.14.6 или iPad Pro по крайней мере с iOS 12.4. Apple Multiport с HDMI 2.0 имеет номер модели A2119, а старший ключ - код A1621.