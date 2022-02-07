Apple официально представит iPhone SE 3 и iPad Air 5 8 марта

В новом отчете Марк Гурман заявил, что 8 марта Apple проведет свое весеннее мероприятие, на котором компания объявит о своих новинках: iPhone SE 3 и новом iPad Air 5 с обновленными внутренними компонентами. iPhone SE 3 будет иметь дизайн, аналогичный текущей модели. Тем не менее, бюджетный iPhone будет поставляться с улучшенными внутренними компонентами, такими как чип A15 Bionic с возможностью подключения 5G. В дополнение к этому улучшенные камеры также являются частью набора функций, ожидаемых от будущего устройства.

Что касается iPad Air 5, он будет иметь тот же дизайн, что и iPad Air 4. Более того, он также будет оснащен процессором A15 Bionic, очень похожим на iPad mini 6. Помимо этого, новая камера также будет среди новых дополнений. Помимо iPhone SE 3 и iPad Air 5, Apple может выпустить как минимум один новый Mac со своим собственным чипом.