Apple остановила производство iPhone впервые более чем за десять лет

Впервые с момента начала пандемии в 2020 году ограничения цепочки поставок вынудили Apple прекратить производство своей линейки iPhone. Согласно отчету, Apple впервые за более чем 10 лет пришлось остановить сборочную линию «на несколько дней» из-за ограничений цепочки поставок и продолжающегося ограничения мощности Китая. Об этом свидетельствуют многочисленные источники, осведомленные о ситуации.

Apple уже сократила свои прогнозы по производству iPhone 13 в октябре. Еще в ноябре Apple пришлось отказаться от поставок iPad, чтобы сохранить производство iPhone 13 и этого было недостаточно, чтобы предотвратить остановку производства. Первоначальной целью Apple было выпустить 95 миллионов моделей iPhone 13 в 2021 году, но в начале декабря это число упало до 83-85 миллионов. Производство моделей iPhone 13 в сентябре и октябре не достигло 20% от первоначальной цели. Между тем, производство iPad достигло лишь 50% от ожидаемого объема за тот же период времени. Производство старых версий iPhone упало на 25% и с наступлением ноября ситуация не улучшилась.