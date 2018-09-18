Apple отказалась от AirPower

В сети появилась детальная информация о продукте AirPower от компании Apple. Ранее производитель анонсировал устройство на своей презентации, это было год назад. С того момента прошло очень много времени, а продукт так в продажу и не поступил. Сначала его перенесли на зиму, а потом и вовсе удалили с официального сайта. Оказалось, что у инженеров компании не получилось создать гаджет, который не будет вызывать перегрева и помех в работе смартфона. На протяжении целого года инженеры работали в этом направлении и не смогли исправить проблему. Теперь же продукт вовсе убрали и, вероятно, в ближайшее время никто запускать беспроводную зарядку не будет. Это грустно, ведь теперь у конкурентов просто нет смысла стараться — если Apple не выпустила гаджет, то можно спокойно продавать свои продукты.