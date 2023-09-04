Apple отказалась от релиза iPad Pro на 14 дюймов

Самый большой iPad Pro, продаваемый в настоящее время, оснащён 12,9-дюймовым miniLED-экраном, и, по словам Марка Гурмана из издания Bloomberg, презентация модели на 14 дюймов должна была состояться в этом году, но компания решила отказаться от свежего релиза по неназванным причинам — об этом можно на самом деле только догадываться. По данным издания AppleInsider, калифорнийская компания решила сосредоточиться на обновлении 13-дюймовой модели, которая, как утверждается, выйдет в следующем году с OLED-экранами и процессором M3, а также с поддержкой обновлённой клавиатуры Magic Keyboard, которая будет иметь алюминиевый корпус и увеличенный трекпад. К сожалению, Гурман никак не прокомментировал судьбу 14,1-дюймового iPad Pro, что говорит о том, что даже если он и находится в разработке, журналист Bloomberg не получил никаких достоверных сведений в этом направлении.

Но в целом ситуация с большими планшетами кажется понятной — для того, чтобы оправдать покупку более крупного iPad Pro, компании Apple пришлось бы значительно повысить его технические характеристики, поэтому версия с M3 Pro была бы вполне логичной. Но будут ли пользователи покупать планшет за 1600-1800 долларов, если за 2000 долларов можно купить ноутбук с куда большим набором возможностей и функций? Вопрос достаточно интересный, но говорить о реальном положении дел можно будет только в том случае, если Apple действительно будет заниматься выпуском планшетов с такой диагональю.
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