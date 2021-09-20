Apple откажется от 120 Гц-дисплеев в iPhone 14

Сообщается, что Apple планирует использовать OLED-дисплей по крайней мере для одной из четырех моделей линейки iPhone 14. Другими словами, этот смартфон по-прежнему будет поставляться с OLED-панелью 60 Гц и дисплеем 120 Гц. Согласно отчету TheElec, LG Display планирует начать поставлять гиганту из Купертино OLED-дисплеи в следующем году для своей линейки iPhone следующего поколения. Таким образом, у бренда теперь будет другой поставщик дисплеев ProMotion для iPhone, помимо Samsung, который в настоящее время является его единственным поставщиком панелей. Для тех, кто не знает, недавно выпущенные iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснащены дисплеями ProMotion с переменной частотой обновления от 10 Гц до 120 Гц. Это позволяет устройствам обеспечивать более плавную частоту обновления при просмотре различного контента, например видео, игр или простой прокрутки текста.

С другой стороны, в iPhone 13 и iPhone 13 Mini используется OLED-дисплей, который не поддерживает ProMotion. Кроме того, помимо Samsung и, возможно, LG, даже BOE стремится войти в цепочку поставок Apple с этими панелями не раньше 2023 года. Кроме того, согласно MacRumors, предыдущие отчеты показали, что Apple планирует выпустить четыре модели iPhone 14. Однако она откажется от мини-версии в обмен на iPhone 14 Max 6.7. Другие модели включают 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max. Но, конечно, всё это пока что — просто слухи и не более того.
Комментарии и отзывы iPhone 14
Redmi K40 Ultra получит SoC Dimensity 1200...
Redmi K40 Ultra получит SoC Dimensity 1200Сетевые источники поделились подробностями о производительном смартфоне Xiaomi, который будет основан на ...
Смартфон Huawei nova 8i полностью рассекречен...
Смартфон Huawei nova 8i полностью рассекреченСетевые инсайдеры раскрыли характеристики смартфона Huawei nova 8i, официальный релиз которого ожидается ...
Google Pixel 6 Pro получит 33-Вт зарядку ...
Google Pixel 6 Pro получит 33-Вт зарядку Профильный ресурс XDA Developers сообщил о том, что смартфон Google Pixel 6 Pro получит поддержку быстрой...
Смартфон Ulefone Note 6 получил тонкий корпус...
Смартфон Ulefone Note 6 получил тонкий корпусКомпания Ulefone пополнила ассортимент смартфонов моделью Ulefone Note 6, которая может похвастаться комп...
Смартфон Infinix Smart 5A получил батарею на 5000 мАч...
Смартфон Infinix Smart 5A получил батарею на 5000 мАчКомпания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Smart 5A, цена которой составила 87 дол...
Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 ...
Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов раскладушкой Galaxy Z Flip3 5G, которая оценена в 90 ты...
Смартфон iQOO 8 получит 120-Вт зарядку ...
Смартфон iQOO 8 получит 120-Вт зарядку Компания Vivo поделилась новыми подробностями о смартфонах iQOO 8 и iQOO 8 Pro, которые будут официально ...
Замена экрана Samsung Galaxy Z Fold3 обойдется в $480...
Замена экрана Samsung Galaxy Z Fold3 обойдется в $480Складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Flip3 были представлены совсем недавно, но уже стало известно...
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor