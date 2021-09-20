Apple откажется от 120 Гц-дисплеев в iPhone 14

Сообщается, что Apple планирует использовать OLED-дисплей по крайней мере для одной из четырех моделей линейки iPhone 14. Другими словами, этот смартфон по-прежнему будет поставляться с OLED-панелью 60 Гц и дисплеем 120 Гц. Согласно отчету TheElec, LG Display планирует начать поставлять гиганту из Купертино OLED-дисплеи в следующем году для своей линейки iPhone следующего поколения. Таким образом, у бренда теперь будет другой поставщик дисплеев ProMotion для iPhone, помимо Samsung, который в настоящее время является его единственным поставщиком панелей. Для тех, кто не знает, недавно выпущенные iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснащены дисплеями ProMotion с переменной частотой обновления от 10 Гц до 120 Гц. Это позволяет устройствам обеспечивать более плавную частоту обновления при просмотре различного контента, например видео, игр или простой прокрутки текста.

С другой стороны, в iPhone 13 и iPhone 13 Mini используется OLED-дисплей, который не поддерживает ProMotion. Кроме того, помимо Samsung и, возможно, LG, даже BOE стремится войти в цепочку поставок Apple с этими панелями не раньше 2023 года. Кроме того, согласно MacRumors, предыдущие отчеты показали, что Apple планирует выпустить четыре модели iPhone 14. Однако она откажется от мини-версии в обмен на iPhone 14 Max 6.7. Другие модели включают 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max. Но, конечно, всё это пока что — просто слухи и не более того.