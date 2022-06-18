Apple открыла предзаказы на MacBook Pro на базе SoC Apple M2

Компания Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro на базе нового чипа Apple M2. Предзаказ на модель уже открыта в США.

В настоящее время ноутбук доступен в стандартной конфигурации с 13-юймовым дисплеем.

Новый 13-дюймовый MacBook Pro имеет тот же дизайн, что и предыдущая модель, включая сенсорную панель и два порта Thunderbolt 3. Ноутбук получил совершенно новый 5-нм чипсет Apple M2 с 8-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором. Новинка поддерживает до 24 ГБ объединенной памяти и до 2 ТБ на SSD. Время автономной работы в режиме воспроизведения видео составляет 20 часов.

Продажи и поставки Apple MacBook Pro начнутся 24 июня.
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